ਕੀ ਖਾਲੀ ਢਿੱਡ ਕੱਚਾ ਲੱਸਣ ਖਾਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ? ਮਿਲਣਗੇ ਕਈ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਬਸ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਕਈ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਕੱਚਾ ਲਸਣ ਖਾਣ ਨਾਲ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇਸਨੂੰ ਖਾਲੀ ਢਿੱਡ ਖਾਧਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
Published : October 8, 2026 at 12:17 PM IST
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਧਾਰਨ ਸਿਹਤਮੰਦ ਆਦਤਾਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਸਵੇਰੇ ਕੱਚਾ ਲਸਣ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲਸਣ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਐਂਟੀਮਾਈਕਰੋਬਾਇਲ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਲੀਸਿਨ ਵਰਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇਸਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਸਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸੁਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚਾ ਲਸਣ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੂਰਕ ਹੈ।
ਕੱਚਾ ਲਸਣ ਖਾਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ
ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਲਸਣ ਸਲਫਰ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਅਤੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਲਸਣ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ, ਕਾਫ਼ੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣ, ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲਸਣ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇ: ਲਸਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੱਚਾ ਲਸਣ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਐਲੀਸਿਨ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਿਸ਼ਰਣ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲਸਣ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਸਣ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ।
ਪਾਚਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਕੱਚਾ ਲਸਣ ਖਾਣ ਨਾਲ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਸਣ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੁਝ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਅੰਤੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੱਚਾ ਲਸਣ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਲਨ, ਐਸਿਡਿਟੀ, ਫੁੱਲਣਾ ਜਾਂ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਢਿੱਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਖਾਲੀ ਢਿੱਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਸਣ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸਨੂੰ ਪਚਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਢਿੱਡ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ: ਕੱਚਾ ਲਸਣ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਡੇਟਿਵ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਪਾਚਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਕਤ ਰੈਡੀਕਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਹਰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਲਸਣ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਇਸਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲਾਂ, ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਗਿਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਭਾਰ ਕੰਟਰੋਲ: ਲਸਣ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਭੋਜਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕੱਚਾ ਲਸਣ ਖਾਣ ਨਾਲ ਭਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਸਣ ਵਿੱਚ ਕੈਲੋਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੂਣ ਜਾਂ ਉੱਚ-ਕੈਲੋਰੀ ਸਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸੁਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਹਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਸਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੱਚਾ ਲਸਣ ਕਿੰਨਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਮਾਹਰ ਸਵੇਰੇ ਕੱਚਾ ਲਸਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਸਣ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਖੁਰਾਕ ਜਾਂ ਪੂਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚਾ ਲਸਣ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੱਚੇ ਲਸਣ ਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਜਾਂ ਬਾਰੀਕ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਐਲੀਸਿਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਲਫਰ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਖਾਲੀ ਢਿੱਡ ਕੱਚਾ ਲਸਣ ਖਾਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ?
ਕੱਚਾ ਲਸਣ ਖਾਣਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸਿਡਿਟੀ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਲਨ, ਮਤਲੀ ਜਾਂ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖਾਲੀ ਢਿੱਡ ਇਸਦਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022316623005266?via%3Dihub
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7402177/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16484567/
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