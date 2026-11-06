ਕੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਦਿਵਾਲੀ ਪੂਜਾ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ? ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ...
ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
Published : November 6, 2026 at 3:13 PM IST
ਦਿਵਾਲੀ 'ਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਉਣਾ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲਕਸ਼ਮੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਫਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਅ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀਆਂ, ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਛੱਡਣਾ ਜਾਂ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਘਟਾਉਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕੈਲੋਰੀ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਇਲਾਜ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਜੈ ਦਧਾਨੀਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟ
ਕੀ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ?
ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਵਿਧੀ, ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਂ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਭਾਰ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਭੁੱਖ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। -ਡਾ. ਜੈ ਦਧਾਨੀਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟ
ਡਾ. ਜੈ ਦਧਾਨੀਆ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦਿਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪੋਸ਼ਣ, ਸਹੀ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਤਿਓਹਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੌਰਾਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਚਣਯੋਗ ਖੁਰਾਕ ਖਾਓ। ਓਨਕੋਲੋਜੀ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿਨ ਭਰ ਘੱਟ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਪਚਣੇ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਕਾਇਆ ਭਾਰਤੀ ਭੋਜਨ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਕੋਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੋਧੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।-ਡਾ. ਜੈ ਦਧਾਨੀਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟ
ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੌਰਾਨ ਖਾਧੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਭੋਜਨ
- ਦਹੀਂ-ਚੌਲ
- ਇਡਲੀ
- ਪੋਂਗਲ
- ਓਟ ਦਲੀਆ
- ਚੌਲ ਅਤੇ ਦਾਲ
- ਖਿਚੜੀ
- ਉਪਮਾ
- ਸੂਪ
ਖਿਚੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਨਰਮ ਬਣਤਰ ਪਚਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਖਾਣਾ ਅਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਤੇਲਯੁਕਤ, ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹਲਕੇ ਗਰਮ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।-ਡਾ. ਜੈ ਦਧਾਨੀਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟ
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