ਕੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਖੂਨ ਅਤੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ

ਕੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਖੂਨ ਅਤੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ
ਕੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਖੂਨ ਅਤੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...
Published : April 21, 2026 at 10:14 AM IST
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਦਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 500,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ 2-3% ਹੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਾਨੀ ਲੱਭ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਗ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦਾਨੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਾਨੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹਰ ਲੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਉਲਝਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ, ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਡਾ. ਵਿਕਰਾਂਤ ਘਾਟਨਾਟੀ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਮਿੱਥ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਅੰਗ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗ ਦਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਨੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਦਿਲ, ਜਿਗਰ, ਗੁਰਦੇ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਜੋ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਗੁਰਦੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। -ਡਾ. ਵਿਕਰਾਂਤ ਘਟਨਾਟੀ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ
ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਖੁਰਾਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿਹਤ ਆਦਤਾਂ ਅਪਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ? ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਾਂਤ ਘਟਨਾਟੀ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖੂਨ, ਅੱਖਾਂ, ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਸਟਿੰਗ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 130 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ/ਡੀਐਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ 180 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ/ਡੀਐਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ HbA1c ਲੈਵਲ 7 ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ HbA1c ਟੈਸਟ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ 3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇਕਸਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ੂਗਰ ਲਈ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਇਨਸੁਲਿਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਵਿਕਰਾਂਤ ਘਟਨਾਟੀ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ
ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ?
ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ 80 ਫੀਸਦੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਅਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਭੋਜਨ ਖਾਓ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 80/20 ਨਿਯਮ ਜਾਂ 90/10 ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।-ਡਾ. ਵਿਕਰਾਂਤ ਘਟਨਾਟੀ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ
ਕਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ?
- ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਸਾਗ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਭੋਜਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
- ਮਿਠਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।
- ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰੋ।
- ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਖਾਓ।
- ਹਰ ਰੋਜ਼ 2 ਤੋਂ 3 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਸੌਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ।
ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
- ਜੰਕ ਫੂਡ, ਖੰਡ, ਗੁੜ, ਮਿੱਠੇ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਅਤੇ ਤਲੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਾਗ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਫਲ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
- ਜਵਾਰ, ਰਾਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨਾਜਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਚਪਾਤੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ 30 ਤੋਂ 40 ਮਿੰਟ ਸੈਰ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਵਿਕਰਾਂਤ ਘਟਨਾਟੀ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ
ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ?
ਜੇਕਰ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਦਿਲ, ਗੁਰਦੇ, ਜਿਗਰ, ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਗਰ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।- ਡਾ. ਮਹੇਸ਼ ਗੋਪਾਸ਼ੇਟੀ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਬੀਜੀਐਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਮਾਹਰ
ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ
ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ HbA1c ਦਾ ਪੱਧਰ 7 ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ, ਅੱਖਾਂ, ਦਿਲ ਅਤੇ ਨਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਮਰ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
