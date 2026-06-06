ਕੀ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ? ਜਾਣੋ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਤਰੀਕੇ
ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਕਸਰ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੱਥਰੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ...
Published : June 6, 2026 at 1:14 PM IST
CURRENT KIDNEY STONES : ਗੁਰਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਸੋਡੀਅਮ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਣਿਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਖਣਿਜਾਂ ਅਤੇ ਲੂਣਾਂ ਨੂੰ ਘੁਲਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੱਥਰੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ।
ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ
ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਰ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ...
ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਪੱਥਰ:
ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਲੇਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਟ੍ਰੂਵਾਈਟ ਪੱਥਰ:
ਇਹ ਅਕਸਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਛਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਪੱਥਰ:
ਇਹ ਪੱਥਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਸਤ, ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਖੁਰਾਕ, ਜਾਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਸੋਖਣ ਕਾਰਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸਿਸਟਾਈਨ ਪੱਥਰ:
ਇਹ 'ਸਿਸਟੀਨਿਊਰੀਆ' ਨਾਮਕ ਜੈਨੇਟਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਨ।
ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ
ਮੈਡਲਾਈਨਪਲੱਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੱਛਣ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ...
- ਪਿੱਠ ਜਾਂ ਪੱਸਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ, ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ
- ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਖੂਨ
- ਬੁਖਾਰ, ਠੰਢ
- ਉਲਟੀ
- ਬਦਬੂਦਾਰ ਜਾਂ ਬੱਦਲਵਾਈ ਪਿਸ਼ਾਬ
- ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਲਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਮਾਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਬਣਨ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਨਮਕ, ਜਾਂ ਖੰਡ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ, ਅਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਜਾਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰਕ ਇਸ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ-ਅਧਾਰਤ ਐਂਟੀਸਾਈਡ ਅਤੇ ਮਾਈਗਰੇਨ ਅਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਲਈ ਖਾਸ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਾਚਨ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅੰਤਰੀਵ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮੈਰੀਕਨ ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਕਿਡਨੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਲਈ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੱਥਰੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਮਰਦ ਹੋਣਾ, ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ, ਅਤੇ ਉੱਚ ਬਾਡੀ ਮਾਸ ਇੰਡੈਕਸ (BMI) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ?
- ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ: ਮਾਹਿਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬਣਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਿਨ ਭਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ: ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ, ਖਾਣ ਨਾਲ ਪੱਥਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਘੱਟ ਨਮਕ ਖਾਓ: ਮਾਹਿਰ ਪੱਥਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟ ਨਮਕ ਖਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਆਕਸਲੇਟ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਘੱਟ ਖਾਓ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਿਡਨੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆਕਸਲੇਟ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਲਕ, ਸਵਿਸ ਚਾਰਡ, ਨੇਵੀ ਬੀਨਜ਼, ਚੁਕੰਦਰ ਅਤੇ ਬਦਾਮ।
- ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ: ਪਾਚਨ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਮਾਹਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
(ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਲਈ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।