ਕੀ ਬਿਹਤਰ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਣਨ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਜਾਣ ਲਓ
ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
Published : October 21, 2026 at 3:20 PM IST
SUPPLEMENTS FOR REPRODUCTIVE HEALTH: ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਉਮਰ, ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਣਨ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਵਰਗੇ ਫੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੀਰੀਅਡਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ, ਅਨੀਮੀਆ, ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਨਾ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰੀਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਮਾਤਰਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਫਲ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਗੋ ਇਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਗਰਭ-ਧਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਦੀਪਿਕਾ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਬਿਰਲਾ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਅਤੇ ਆਈਵੀਐਫ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿਖੇ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ
ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਮ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਸਿਹਤ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜ਼ੂਦ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਦੀਪਿਕਾ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਬਿਰਲਾ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਅਤੇ ਆਈਵੀਐਫ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿਖੇ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ
ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹੜੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ?
- ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ: ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 400 ਮਾਈਕ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਗਰਭਧਾਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਜਨਮ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਆਈਰਨ: ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਰਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ ਜਾਂ ਕੰਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਆਈਰਨ ਦੀ ਕਮੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਵਿਟਾਮਿਨ B12: ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਸਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਵਿਟਾਮਿਨ D: ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵਿਟਾਮਿਨ D ਦੇ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਾਧੂ ਵਿਟਾਮਿਨ-ਡੀ ਲੈਣ ਨਾਲ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਪ੍ਰਜਣਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਪੋਸ਼ਣ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਜਣਨ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਕੋਈ ਜਾਦੂਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਮ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਣਨ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਤੀਜੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਰਪੂਰ ਪੋਸ਼ਣ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਜਾਂ ਮਿਨਰਲ ਲੈਣ ਨਾਲ ਗਰਭਧਾਰਨ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਦੀਪਿਕਾ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਬਿਰਲਾ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਅਤੇ ਆਈਵੀਐਫ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿਖੇ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ
ਕੁਝ ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸੇਵਨ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰੀਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਕੋਈ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ?
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਆਉਦਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸੀਮਿਤ ਖੁਰਾਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਡਾਕਟਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਰੁਟੀਨ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਦੀਪਿਕਾ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਬਿਰਲਾ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਅਤੇ ਆਈਵੀਐਫ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿਖੇ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ
ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
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