ਕੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜਾ? ਜਾਣੋ
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
Published : March 31, 2026 at 12:44 PM IST
ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ
- ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਈਅਰਫੋਨ ਜਾਂ ਸਪੀਕਰ ਮੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਇਹ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਫ਼ੋਨ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਧੇ ਬੈਠੋ।
- ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਬੇਲੋੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਰੋ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ?
- ਮੋਬਾਈਲ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਨੀਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
- ਨੀਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮੇਲਾਟੋਨਿਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਰਮੋਨ ਹੈ, ਜੋ ਨੀਂਦ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨੀਂਦ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
- ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
- ਸੌਣ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।
- ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੈੱਡਸੈੱਟ ਜਾਂ ਸਪੀਕਰਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
- ਜਦੋਂ ਸਿਗਨਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- "ਨਾਈਟ ਮੋਡ" ਚਾਲੂ ਕਰੋ। ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੀ ਚਮਕ ਘਟਾਓ। ਸੌਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਦੂਰ ਰੱਖੋ।
- ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਾ ਦਿਓ।
ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ
ਪ੍ਰੋਟੀਨ: ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਨਾਜ, ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਪਨੀਰ, ਅੰਡੇ ਅਤੇ ਚਿਕਨ ਵਰਗੇ ਭੋਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।
ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਆਇਰਨ: ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਚੁਕੰਦਰ ਅਤੇ ਅਨਾਰ ਖੂਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ: ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਘਿਓ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।
ਫਾਈਬਰ: ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਕਬਜ਼ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ ਖਾਓ।
ਪਾਣੀ: ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3-4 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਹਾਈਡ੍ਰੇਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਸਰਤ
- ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20-30 ਮਿੰਟ ਹਲਕੀ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਸੈਰ: ਸੈਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਸਰਤ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੈਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋ ਇੱਕ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।
- ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਅਤੇ ਧਿਆਨ: ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਪੇਡੂ ਕਸਰਤਾਂ: ਇਹ ਕਸਰਤਾਂ ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਸਰਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ, ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਹੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਓ।
