ਪੌੜੀਆਂ ਚੜਦੇ ਸਮੇਂ ਕਮਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਹਿਪ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਪੌੜੀਆਂ ਚੜਦੇ ਸਮੇਂ ਕਮਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਦਿਨ ਭਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : September 24, 2026 at 1:55 PM IST
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਕਮਰ ਦਰਦ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਾਂ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਇਸਨੂੰ ਉਮਰ ਵਧਣ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਲਜੁਲ ਜਾਂ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੰਨ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਦਰਦ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਮਰ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਮਰ ਦਾ ਜੋੜ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਰਨ, ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ, ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੋੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਟੀਲੇਜ ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਟ, ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਰਦ ਅਤੇ ਕਠੋਰਤਾ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਅਭਿਜੀਤ ਆਗਾਸ਼ੇ, ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਸਰਜਨ
ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਕਮਰ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਕਮਰ ਦਰਦ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਓਸਟੀਓਆਰਥਾਈਟਿਸ, ਜੋ ਕਿ ਉਮਰ ਵਧਣ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮਰ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਰਟੀਲੇਜ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਗੜ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਦ, ਕਠੋਰਤਾ ਅਤੇ ਤੁਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਅਭਿਜੀਤ ਆਗਾਸ਼ੇ, ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਸਰਜਨ
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੱਟਾਂ, ਕਮਰ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਮਾਂਦਰੂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਰਨ ਜਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਰਦ ਆਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਰਨ, ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਅਭਿਜੀਤ ਆਗਾਸ਼ੇ, ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਸਰਜਨ
ਮਰੀਜ਼ ਅਕਸਰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਰਦ ਕਮਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪੱਟ ਜਾਂ ਗੋਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਜਾਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਜੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ।
ਕੀ ਹਰ ਕਮਰ ਦਰਦ ਲਈ ਕਮਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਹਰ ਕਮਰ ਦਰਦ ਲਈ ਕਮਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਮਰ ਦਰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਦਰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਹੱਦ, ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਅਭਿਜੀਤ ਆਗਾਸ਼ੇ, ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਸਰਜਨ
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰੀਰਕ ਥੈਰੇਪੀ, ਦਰਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਰਦ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਰਜਨ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ
- ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਉਤਰਨ ਵੇਲੇ ਕਮਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ
- ਆਮ ਤੁਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ
- ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ
- ਕੁਰਸੀ ਜਾਂ ਬਿਸਤਰੇ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
- ਕਮਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਠੋਰਤਾ
- ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਦੀ ਘੱਟ ਸੀਮਾ
- ਦਰਦ ਕਾਰਨ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ
- ਦਰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਮਨਪਸੰਦ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ
- ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣਾ
- ਜੇਕਰ ਦਰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਘਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਹਿੱਪ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਹਿੱਪ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਿੱਪ ਜੋੜ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਕਠੋਰਤਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਕਸ-ਰੇ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਜੋੜ 'ਤੇ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੀ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਅਸਲ ਦਰਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਦੀ ਰੇਂਜ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਜੀਕਲ ਇਲਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦਰਦ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਢੁਕਵੀਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹਿੱਪ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਅਭਿਜੀਤ ਆਗਾਸ਼ੇ, ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਸਰਜਨ
ਕੀ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਦਰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਮਰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ?
ਨਹੀਂ, ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਦਰਦ ਕਮਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਟੈਂਡਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਗਠੀਏ ਜਾਂ ਕਮਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਸਰੀਰਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਐਕਸ-ਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।-ਡਾ. ਅਭਿਜੀਤ ਆਗਾਸ਼ੇ, ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਸਰਜਨ
ਕੀ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਹਿੱਪ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਹਿੱਪ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਗਰਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਵਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੈਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਕਿਸਮ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਅਭਿਜੀਤ ਆਗਾਸ਼ੇ, ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਸਰਜਨ
ਦਰਦ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਉਮਰ ਵਧਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਮਰ ਦਾ ਦਰਦ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਦਰਦ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰਕਤ, ਨੀਂਦ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਦਰਦ ਹੁਣ ਆਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਹਰ ਕਮਰ ਦੇ ਦਰਦ ਲਈ ਕਮਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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