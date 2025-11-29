ETV Bharat / health

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਅਨੀਮੀਆਂ ? ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰੋ ਪੂਰੀ, ਖਾਓ ਇਹ ਭੋਜਨ...

ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਭੋਜਨ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਨ...

FOODS THAT INCREASE HEMOGLOBIN
ਕੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੂਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਨੀਮੀਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਣੋ (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Health Team

Published : November 29, 2025 at 6:29 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਤੋਹਫ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। WHO ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੀਮੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਆਇਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।

NHS ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਇਰਨ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ। ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਇੱਕ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਕੁਝ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ, ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਕੁਝ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਭੋਜਨ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਅਕਸਰ ਇਸ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਕਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਭੋਜਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਕੇ ਪੂਰਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਅੱਜ ਦੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਭੋਜਨ ਹਨ...

ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਸੇਵਨ...

ਮੋਰਿੰਗਾ ਪੱਤਾ

ਮੋਰਿੰਗਾ ਪੱਤੇ ਆਇਰਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਨੀਮੀਆ (ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ) ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਰਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੋਰਿੰਗਾ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਇਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ, ਸੀ ਅਤੇ ਈ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਮੋਰਿੰਗਾ ਪੱਤਾ (GETTY IMAGES)

ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਅਤੇ ਖਜੂਰ

ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਆਇਰਨ, ਤਾਂਬਾ ਅਤੇ ਫੋਲੇਟ (ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ9) ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਲਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਣ, ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਲੇ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਆਇਰਨ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਨਾਲ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਆਇਰਨ ਦੀ ਸਮਾਈ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਭਰ ਭਿਓ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਰਸ ਨਾਲ ਪੀਣ ਨਾਲ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ (GETTY IMAGES)

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖਜੂਰ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ, ਫੋਲੇਟ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ6 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਜੂਰ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਤੋਂ 5 ਖਜੂਰ ਖਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਅਤੇ ਖਜੂਰ (GETTY IMAGES)

ਤਿਲ ਅਤੇ ਕੱਦੂ ਦੇ ਬੀਜ

ਤਿਲ ਦੇ ਬੀਜ ਆਇਰਨ, ਤਾਂਬਾ ਅਤੇ ਫੋਲੇਟ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਤਿਲ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 100 ਗ੍ਰਾਮ ਤਿਲ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂਬਾ, ਜ਼ਿੰਕ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ6 ਦੇ ਨਾਲ 14.6 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਆਇਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਇਰਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੱਦੂ ਦੇ ਬੀਜ ਆਇਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਨਾਲ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੱਦੂ ਦੇ ਬੀਜ ਖਾਣ ਨਾਲ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।

ਰਾਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਂਹ

ਰਾਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਇਰਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਅਨਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਨਾਲੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰਾਗੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਇਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਗੀ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਬੀਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਬੀਨਜ਼ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਬੀਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਆਇਰਨ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਸੋਖਣ ਲਈ, ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਬੀਨਜ਼ ਨੂੰ ਨਿੰਬੂ, ਟਮਾਟਰ, ਜਾਂ ਖੱਟੇ ਫਲਾਂ ਵਰਗੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨਾਂ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜਮਾਂਹ (GETTY IMAGES)

ਪਾਲਕ ਅਤੇ ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ

ਪਾਲਕ ਆਇਰਨ ਅਤੇ ਫੋਲੇਟ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ, ਪਾਲਕ ਅਨੀਮੀਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਇਰਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਪਾਲਕ ਤੋਂ ਆਇਰਨ ਦੀ ਸਮਾਈ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ, ਟਮਾਟਰ ਅਤੇ ਸੰਤਰੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਪਾਲਕ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਖਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਕਾਉਣ ਨਾਲ ਆਇਰਨ ਦੀ ਸਮਾਈ ਵਧਦੀ ਹੈ।

ਪਾਲਕ ਅਤੇ ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ (GETTY IMAGES)

ਚਿਕਨ ਜਿਗਰ ਅਤੇ ਅੰਡੇ

ਚਿਕਨ ਜਿਗਰ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਅਤੇ ਫੋਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਿਕਨ ਜਿਗਰ ਆਇਰਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਡੇ ਵੀ ਆਇਰਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਡੇ ਦੀ ਜ਼ਰਦੀ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

