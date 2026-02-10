ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਮਿਰਗੀ ਦੇ ਦੌਰੇ? ਪੀੜਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ? ਜਾਣੋ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
Published : February 10, 2026 at 10:51 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਰਗੀ ਦਿਵਸ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਰਗੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਮਿਰਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਰਗੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਲਤ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਤੰਤੂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਹਿਊਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਐਂਡ ਅਲਾਈਡ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਨਿਮੇਸ਼ ਜੀ. ਦੇਸਾਈ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਿਰਗੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜੈਨੇਟਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ, ਦਿਮਾਗੀ ਸੱਟ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਵੀ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਡਰ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਮਿਰਗੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਅਜੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਲਾਜ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ। ਇਸ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਮਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। -ਡਾ. ਨਿਮੇਸ਼ ਜੀ. ਦੇਸਾਈ
ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀ ਹੈ?
ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਕੰਬਣਾ, ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਸ਼ ਗੁਆਉਣਾ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਘੁੰਮਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਮਿਰਗੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ?
ਡਾ. ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਿਰਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਜੈਨੇਟਿਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਰਗੀ ਛੂਤ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦੀ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬੁੱਧੀ, ਸਮਝ ਜਾਂ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਜੀਵਨ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ।-ਡਾ. ਨਿਮੇਸ਼ ਜੀ. ਦੇਸਾਈ
ਮਿਰਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ
- ਜੈਨੇਟਿਕ ਕਾਰਨ
- ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਲਾਗ
- ਟਿਊਮਰ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋਣਾ
- ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ
- ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ
- ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ
- ਨੀਂਦ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ
- ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ
- ਤੇਜ਼ ਚਮਕਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਾਰਨ
- ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ
ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਇਲਾਜ
ਡਾ. ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਲਾਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਏਮਜ਼, ਸਫਦਰਜੰਗ ਹਸਪਤਾਲ, ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਹਸਪਤਾਲ, ਲੇਡੀ ਹਾਰਡਿੰਗ ਹਸਪਤਾਲ, ਆਈ.ਐਚ.ਬੀ.ਏ.ਐਸ ਹਸਪਤਾਲ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਹਸਪਤਾਲ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਹਸਪਤਾਲ, ਰੋਹਿਣੀ ਅਤੇ ਬਾਬੂ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਮਿਰਗੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਰਗੀ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਨ, ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਰਗੀ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਨ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ ਦੋਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਨਿਮੇਸ਼ ਜੀ. ਦੇਸਾਈ
ਮਿਰਗੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
- ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ।
- ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਿਟਾ ਦਿਓ।
- ਪੀੜਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗਰਦਨ ਦੁਆਲੇ ਤੰਗ ਕੱਪੜੇ ਢਿੱਲੇ ਕਰ ਦਿਓ।
- ਦੌਰਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
- ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
- ਦੌਰਾ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
- ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ
- ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ।
- ਤੈਰਾਕੀ ਨਾ ਕਰੋ।
- ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ।
