ਕੀ ਹਰ ਵਾਰ X-ray ਜਾਂ CT Scan ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰੀਰ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ? ਜਾਣੋ MRI, CT ਅਤੇ X-ray ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ
CT Scan ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਐਕਸ-ਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
Published : November 7, 2026 at 12:29 PM IST
INTERNATIONAL DAY OF RADIOLOGY 2026: ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਇਮੇਜਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੇਡੀਓਲੋਜੀ ਦਿਵਸ (IDoR) ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 2012 ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ਼ ਰੇਡੀਓਲੋਜੀ (ESR), ਰੇਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ਼ ਨੌਰਥ ਅਮਰੀਕਾ (RSNA), ਅਤੇ ਅਮੈਰੀਕਨ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਰੇਡੀਓਲੋਜੀ (ACR) ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨਲ ਰੇਡੀਓਲੋਜੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਕਸ-ਰੇ, ਐਮਆਰਆਈ ਸਕੈਨ, ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ, ਅਤੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ) ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਅਕਸਰ, ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਐਕਸ-ਰੇ, ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ, ਜਾਂ ਐਮਆਰਆਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐਕਸ-ਰੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਐਮਆਰਆਈ ਅਤੇ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿਕਰ 'ਤੇ ਹੀ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਮੇਜਿੰਗ ਟੈਸਟ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਨਾਰਾਇਣ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰੇਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਜੈਨੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੇਡੀਓਲੋਜੀ ਆਧੁਨਿਕ ਦਵਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗਾਂ, ਹੱਡੀਆਂ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ, ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰੇਕ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਟੈਸਟ ਚੁਣਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐਕਸ-ਰੇ ਜਾਂ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ?
ਡਾ. ਜੈਨੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਕਸ-ਰੇ ਅਤੇ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਐਕਸਪੋਜਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਐਕਸ-ਰੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਘੱਟ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਅਕਸਰ ਉੱਚ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਟੈਸਟ ਸਮੁੱਚੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਐਕਸਪੋਜਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ। ਡਾਕਟਰ ਟੈਸਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਭਾਵੀ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂ ਸਕਦੇ ਹਨ।
MRI ਅਤੇ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ?
ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਕਸ-ਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਟਾਂ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੂਨ ਵਹਿਣ, ਟਿਊਮਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਐਮਆਰਆਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਕਸ-ਰੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਮਆਰਆਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਮਾਗ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ, ਜੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਰਮ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਤਰਜੀਹੀ ਹੈ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਖਾਸ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਵੀ ਰੇਡੀਓਲੋਜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ?
ਡਾ. ਜੈਨੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਂ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਵੀ ਰੇਡੀਓਲੋਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚ-ਆਵਿਰਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਧੁਨੀ ਤਰੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਐਕਸ-ਰੇ ਜਾਂ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ?
ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਫਾਇਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਤੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓਲੋਜੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰੇਡੀਓਲੋਜੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ
ਰੇਡੀਓਲੋਜੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਸਰਜਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਜੈਨੇਂਦਰ ਜੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੇਡੀਓਲੋਜੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸ-ਰੇ, ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ, ਜਾਂ ਐਮਆਰਆਈ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿਖਾਓ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ, ਐਲਰਜੀ, ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮਪਲਾਂਟ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ, ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਮੇਜਿੰਗ ਟੈਸਟ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
(ਡਿਸਕਲੇਮਰ: ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਅਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।)
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