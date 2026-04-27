ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਕਥਾਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਲੋੜ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ?

ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਕਥਾਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਲੋੜ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ?
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਅਨੁਭਾ ਜੈਨ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਸੰਜੇ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
Published : April 27, 2026 at 5:13 PM IST
ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 2025 ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 583 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਲੈਂਸੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 101 (10.1 ਕਰੋੜ) ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਗਭਗ 11.4% ਤੋਂ 11.7% ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। 2026 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸ਼ੂਗਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰ ਜਾਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਗਲਤ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਨਿਦਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਚੁੱਪ ਕਾਤਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਖੋਜੇ ਗਏ ਕੇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਸ ਅਣਪਛਾਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 120 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਪੂਰਵ-ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਬਾਦੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ ਲਈ ਜੈਨੇਟਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਆਧੁਨਿਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
2050 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 45 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਗਭਗ 75 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।-ਡਾ. ਸੰਜੇ ਏ.ਸੀ. ਰੈਡੀ
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਅਨੁਭਾ ਜੈਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸੰਜੇ ਏ.ਸੀ. ਰੈਡੀ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਲਾਜ, ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜਵਾਬ:
ਪੱਤਰਕਾਰ: ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?
ਡਾ. ਸੰਜੇ ਏ.ਸੀ. ਰੈਡੀ: ਸ਼ੂਗਰ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟਾਈਪ 2) ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਕਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਉੱਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦਾ ਸੇਵਨ ਅਤੇ ਵਧਦਾ ਮੋਟਾਪਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ-ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ।
ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲ, ਗੁਰਦੇ ਅਤੇ ਨਸਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜੈਨੇਟਿਕ, ਜੈਵਿਕ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਜੈਨੇਟਿਕ ਕਾਰਕਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰ: ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖੇ ਹਨ?
ਡਾ. ਸੰਜੇ ਏ.ਸੀ. ਰੈਡੀ: ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗ (ਟਾਈਪ 1 ਅਤੇ ਟਾਈਪ 2) ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਘਟਨਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਟਾਈਪ 1 ਸ਼ੂਗਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 20-40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਘਟਨਾ ਹੁਣ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾੜੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਮੋਟਾਪਾ, ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰ: ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਜਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ?
ਡਾ. ਸੰਜੇ ਏ.ਸੀ. ਰੈਡੀ: ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਚੁੱਪ ਕਾਤਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਥਕਾਵਟ ਹੈ। ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪਤਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਆਸ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣਾ, ਭਾਰ ਘਟਣਾ, ਥਕਾਵਟ, ਧੁੰਦਲੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਝਰਨਾਹਟ ਜਾਂ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਲੱਛਣ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 2 ਵਿੱਚੋਂ 1 ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ-ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ, ਮੋਟਾਪਾ, ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਵਿਕਾਰ, ਪੀਸੀਓਡੀ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਂ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਰਗੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ) ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਹਤ ਮਾਪਦੰਡ ਸਮਝੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵਾਂਗ।
ਪੱਤਰਕਾਰ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਖਲ ਕੀ ਹਨ?
ਡਾ. ਸੰਜੇ ਏ.ਸੀ. ਰੈਡੀ: ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣਾ, ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰੋ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋਣ। ਆਪਣੀ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ। 6-7 ਘੰਟੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਲਓ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਟਾਈਮ ਸੀਮਿਤ ਕਰੋ। ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚੋ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਓ।
ਪੱਤਰਕਾਰ: ਕੀ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਜਾਂ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੂਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ, ਗੁੱਸਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਡਾ. ਸੰਜੇ ਏ.ਸੀ. ਰੈਡੀ: ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਕਸਰ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ, ਚਿੰਤਾ, ਸਿਰ ਦਰਦ, ਉਲਝਣ ਅਤੇ ਅਜੀਬ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗੀ ਵਿਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰ: ਕੀ ਸ਼ੂਗਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੰਭਵ ਹੈ?
ਡਾ. ਸੰਜੇ ਏ.ਸੀ. ਰੈਡੀ: ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ DiRECT ਟ੍ਰਾਇਲ ਅਤੇ ਬੈਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਵਰਗੇ ਮੋਟਾਪੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਘੱਟ-ਕੈਲੋਰੀ ਖੁਰਾਕ (ਲਗਭਗ 800 kcal/ਦਿਨ) ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ GLP-1 ਐਨਾਲਾਗ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੇਮਾਗਲੂਟਾਈਡ) ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ, ਇਨਸੁਲਿਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਲ, ਜਿਗਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਖਤ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਸੰਭਵ ਹੈ ਪਰ ਨਿਰੰਤਰ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਲਾਜ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀ-ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰ: ਟਾਈਪ 1 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕੀ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ?
ਡਾ. ਸੰਜੇ ਏ.ਸੀ. ਰੈਡੀ: ਟਾਈਪ 1 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਦੇ ਬੀਟਾ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨਸੁਲਿਨ ਉਤਪਾਦਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਅਕਸਰ ਗੰਭੀਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰ ਘਟਣਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਕੀਟੋਐਸੀਡੋਸਿਸ। ਇਲਾਜ ਲਈ ਜੀਵਨ ਭਰ ਇਨਸੁਲਿਨ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟੀਕੇ ਜਾਂ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪੰਪ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਿਯਮਤ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਹਾਇਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰ: ਸ਼ੂਗਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਡਾ. ਸੰਜੇ ਏ.ਸੀ. ਰੈਡੀ: ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦਾ ਜੋਖਮ 80-90 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰ: ਲਗਾਤਾਰ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਹਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਥੈਰੇਪੀ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
ਡਾ. ਸੰਜੇ ਏ.ਸੀ. ਰੈਡੀ: ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। SGLT2 ਇਨਿਹਿਬਟਰ ਅਤੇ GLP-1 ਐਨਾਲਾਗ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਦਿਲ, ਗੁਰਦੇ, ਜਿਗਰ ਅਤੇ ਭਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ 7 ਤੋਂ ਘੱਟ HbA1c ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ BMI, ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਵਰਗੇ ਟੀਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈ।
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਰੰਤਰ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ (CGM), ਇਨਸੁਲਿਨ ਪੰਪ ਅਤੇ ਬੰਦ-ਲੂਪ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਸਟੀਕ ਅਤੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਥੈਰੇਪੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਖੋਜ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਮਰੀਜ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਦੇਖਭਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰ: ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਡਾ. ਸੰਜੇ ਏ.ਸੀ. ਰੈਡੀ: ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ, ਚਿੰਤਾ, ਉਲਝਣ ਅਤੇ ਅਜੀਬ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਪੋਗਲਾਈਸੀਮੀਆ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਨਸੁਲਿਨ ਅਤੇ ਸਲਫੋਨੀਲੂਰੀਆ। ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਦਿਓ ਸਗੋਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ ਅਤੇ ਨਾੜੀ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਿਓ।
ਪੱਤਰਕਾਰ: ਕੀ ਹਾਲੀਆ ਖੋਜ ਜਾਂ ਕਲੀਨਿਕਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਡਾ. ਸੰਜੇ ਏ.ਸੀ. ਰੈਡੀ: ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉੱਜਵਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ GLP-1 ਐਨਾਲਾਗ ਅਤੇ SGLT2 ਇਨਿਹਿਬਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਪਰੇ ਲਾਭ ਦਿਖਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ, ਦਿਲ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦਹਾਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਚਮਕਦਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਨਤ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਕਥਾਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਯਤਨ ਸੰਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਨ ਪਰ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖੋਜ, ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਰੋਕਥਾਮ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਯਤਨ ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚੇ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਕਥਾਮ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰ: ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ?
ਡਾ. ਸੰਜੇ ਏ.ਸੀ. ਰੈਡੀ: ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾਓ, ਸਹੀ ਖਾਓ, ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਹੋ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਲਓ। 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਹਿ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੋ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੋ। ਸ਼ੂਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਲਗਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
