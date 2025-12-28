ETV Bharat / health

2025 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

2025 ਵਿੱਚ, ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਸਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਵਾਇਰਸਾਂ (COVID-19, ਫਲੂ, ਅਤੇ RSV) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੈਂਸਰ ਟੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਰਿਹਾ।

2025 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Health Team

Published : December 28, 2025 at 11:17 AM IST

ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਾਇਰਸਾਂ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲਾਗ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਬਚਾਅ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਟੀਕੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਸਨ...

ਬਾਇਓਲੰਪਿਵੈਕਸੀਨ

ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ, ਬਾਇਓਵੇਟ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ (LSD) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ "ਬਾਇਓਲੰਪਿਵੈਕਸੀਨ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਕਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (CDSCO) ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ "DIVA" ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਕਰਮਿਤ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

2025 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ (ETV Bharat)

ਜੇਕਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ (LSD) ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧੇਗਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਰਾ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ "ਬਾਇਓਲੰਪਿਵੈਕਸ" ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਟੀਕਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਟੀਕਾ

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੌਸਮੀ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਲੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਛੂਤ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀ, ਜ਼ਾਈਡਸ ਲਾਈਫਸਾਇੰਸ ਨੇ "ਵੈਕਸੀਫਲੂ-4" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੁਆਡ੍ਰੀਵੈਲੈਂਟ ਟੀਕਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਟੀਕਾ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਦੇ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

2025 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ (ETV Bharat)

ਹਿਚੋਲ ਟੀਕਾ

ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਹੈਜ਼ਾ ਟੀਕਾ, ਹਿਚੋਲ, ਨੇ ਪੜਾਅ 3 ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਹੈਜ਼ਾ, ਓਗਾਵਾ ਅਤੇ ਇਨਾਬਾ ਸੀਰੋਟਾਈਪਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਿਚੋਲ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮੌਖਿਕ ਹੈਜ਼ਾ ਟੀਕਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੀਕਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਗਏ।

ਟੀਬੀ (ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਟੀਕਾ

ਆਈਆਈਟੀ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਲਾਈਫ਼ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ (ਆਈਐਲਐਸ) ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ 'ਐਚਐਸਪੀ 16.3ਡੀਸੀ4' ਨਾਮਕ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਟੀਬੀ ਟੀਕਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬੀਸੀਜੀ ਟੀਕਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਮਨਰੀ ਟੀਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 'ਐਚਐਸਪੀ 16.3ਡੀਸੀ4' ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੂਹਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਟੀਕਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਖੋਜਕਰਤਾ ਇਸ ਟੀਕੇ ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ ਟੀਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਐਸਡੀਜੀ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

ਡਿਸਕਲੇਮਰ: ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਡਾਕਟਰੀ ਰਾਏ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ETV ਭਾਰਤ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ।)

