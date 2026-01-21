ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਟੀਕਾ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਉਪਲਬਧ?
ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : January 21, 2026 at 12:51 PM IST
VACCINE FOR CANCER: ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਟੀਕਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 2026 ਤੱਕ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾਤਾਰ ਕੈਂਸਰ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸ਼ਿਰਡੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ।
ਡਾ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੈਂਸਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 2026 ਤੱਕ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੈਂਸਰ ਟੀਕਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ, ਸੈੱਲ-ਲਾਇਸੇਟ-ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਐਲੋਜੀਨਿਕ ਕੈਂਸਰ ਟੀਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਟੀਕਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੀ-ਕਲੀਨਿਕਲ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੈੱਲ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੜਾਅ 1 ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ
ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਖੋਜ ਦੀ ਲੋੜ
ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਡਾ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਚਆਈਵੀ ਅਤੇ ਮਲੇਰੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਕਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੈਂਸਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਛੂਤ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਮ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਉੱਨਤ ਖੋਜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਸਿਰਫ 30 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ 70 ਫੀਸਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਖੋਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੀਨੋਮ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ? ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸਲ ਸਫਲਤਾ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਟੀਚੇ ਹਨ।-ਡਾ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ
ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਉੱਨਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ
ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ, ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਕੀਮੋ-ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡੀਐਨਏ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸੀਕਵੈਂਸਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਥੈਰੇਪੀ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਮਯੂਨੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਮਯੂਨੋਥੈਰੇਪੀ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀ-ਸੈੱਲ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਪੱਧਰ ਐਡਵਾਂਸਡ ਇਮਯੂਨੋਥੈਰੇਪੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ CAR ਟੀ-ਸੈੱਲ ਥੈਰੇਪੀ, ਟਿਊਮਰ-ਇਨਫਿਲਟ੍ਰੇਟਿੰਗ ਲਿਮਫੋਸਾਈਟਸ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਟੀਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।-ਡਾ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ
ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਡਾ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੌਤ ਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਅਕਸਰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਰ ਮੈਟਾਸਟੈਟਿਕ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ 1.4 ਬਿਲੀਅਨ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਘੱਟ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੌਤ ਦਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਸੂਬਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ
ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ
ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ, ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਹੀ 17 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਵਧਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਫੇਫੜੇ ਲੱਭਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਅਤੇ ਲਾਲ ਮੀਟ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ, ਕਸਰਤ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਹਨ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ?
ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਜਰੀ-ਅਧਾਰਤ ਬਾਇਓਪਸੀ ਸਗੋਂ ਤਰਲ ਬਾਇਓਪਸੀ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਹੁਣ ਖੂਨ, ਲਾਰ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਪੀਐਸਏ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਬਾਇਓਮਾਰਕਰ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। -ਡਾ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ
ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ
ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਉਪਚਾਰਕ ਟੀਕਾ। ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਐਚਪੀਵੀ ਟੀਕਾ ਇੱਕ ਰੋਕਥਾਮ ਟੀਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਜਿਸ ਟੀਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਇੱਕ ਉਪਚਾਰਕ ਟੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਕਾ ਹਰੇਕ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਂਸਰ ਟੀਕਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ
ਡਾ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡੇਟਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ CDSCO ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੋਜ ਲਈ ICMR ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਖੋਜ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਕੈਂਸਰ ਟੀਕਾ 2026 ਤੱਕ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।-ਡਾ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-