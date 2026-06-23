ਵਧਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨ ਟਾਈਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਣ ਰਿਹਾ ਖ਼ਤਰਾ, ਜਾਣੋ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਅਸਰ?
ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨ ਟਾਈਮ ਨੀਂਦ ਦੀ ਕਮੀ, ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : June 23, 2026 at 10:51 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਟਾਈਮ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ। EY ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁੱਲ 1.1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਘੰਟੇ ਬਿਤਾਏ, ਜੋ ਕਿ ਔਸਤਨ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 70% ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਗੇਮਿੰਗ 'ਤੇ ਬਿਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਡੇਟਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨ ਟਾਈਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨ ਟਾਈਮ ਤਣਾਅ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਸੀਬੀਐਸਈ ਸਕੂਲਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕ੍ਰੀਨ ਆਦਤਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। 6.3 ਲੱਖ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੇ 74 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, 21 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕ੍ਰੀਨ-ਅਧਾਰਤ ਮਨੋਰੰਜਨ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੀਆ ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 69 ਫੀਸਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਿੱਖਣ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ
ਡਿਜੀਟਲ ਲਤ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵਧਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰਨਾਟਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਔਨਲਾਈਨ ਕੰਟੈਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਏਮਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਏਮਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਾਲੀਆ ਖੋਜ ਅਤੇ ਏਮਜ਼ ਰਾਏਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮੈਟਾ-ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਟਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਔਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 2.2 ਘੰਟੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਔਸਤਨ 1.2 ਘੰਟੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਏਮਜ਼ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ (ਡੇਢ ਸਾਲ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨ ਟਾਈਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਜ਼ੀਰੋ' ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਾਲ ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਸਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇਣਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ (ਏਮਜ਼) ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਔਸਤਨ 2.2 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ।
ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਘ, ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਢਿੱਡ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਦੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਧਦੀ ਸਿਹਤ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੀਨ ਟਾਈਮ ਕਾਰਨ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ, ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।-ਡਾ. ਨਰੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਦੇ ਬਾਲ ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨੀ
ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਫ਼ੋਨ ਨਾ ਦਿਓ
ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਭੁੱਖੇ ਜਾਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਟਾਈਮ ਸੀਮਤ ਕਰੋ। ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੀਨ-ਮੁਕਤ ਸਮਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਣੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਪੜ੍ਹਨ, ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ, ਡਰਾਇੰਗ ਕਰਨ, ਪਹੇਲੀਆਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਖੇਡਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੁਆਰਾ ਔਨਲਾਈਨ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਟੈਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ। ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ।
ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਾਪਿਆਂ-ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ, ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜੇਕਰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਮਾਂ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਮਾਂ ਹੀ ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।-ਡਾ. ਗਣੇਸ਼ ਪਾਟਿਲ, ਸਮਰਥ ਚਿਲਡਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਬਾਲ ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨੀ
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ
ਬਚਪਨ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ਼ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਕ੍ਰੀਨ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਸਕ੍ਰੀਨ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਬਚਪਨ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ।-ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਬਾਗੜੀ, ਬਾਲ ਰੋਗ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਏਮਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ
ਦਿਮਾਗੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਖੋਜ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਮਾਂ ਸਰੀਰਕ, ਬੋਧਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ, ਬੋਧਾਤਮਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਹੁਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ, ਮੋਟਾਪਾ, ਨੀਂਦ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਅਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।-ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਬਾਗੜੀ, ਬਾਲ ਰੋਗ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਏਮਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ
ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਦਿਮਾਗੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਕਪਾਸੜ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਸਾਰਥਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਟੈਬਲੇਟ, ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ, ਸਮਾਜਿਕ-ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ, ਧਿਆਨ, ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ।-ਡਾ. ਪਿਤੀਸ਼ਨ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ, ਬਾਲ ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ WHO ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੋ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦੇਣ, 12-24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਬਿਤਾਉਣ ਅਤੇ 2 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
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