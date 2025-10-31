ਜੇਕਰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਜਾਓ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ, ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ
ਕਈ ਵਾਰ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣੋ...
Published : October 31, 2025 at 2:07 PM IST
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਹਰ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਵਿਅਸਤ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਨੀਂਦ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਦੀ ਘਾਟ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੱਛਣ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ! ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਆਮ ਲੱਛਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਕਈ ਵਾਰ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਜੋ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ...
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ...
ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਢਿੱਲਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਡਿੱਗਣਾ
ਅਮਰੀਕਨ ਹੈਲਥ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਢਿੱਲੇ ਹੋਣੇ ਜਾਂ ਡਿੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਜਸ਼ ਅਤੇ ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਹੋਣੇ ਜਾਂ ਡਿੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਮਾਹਿਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮਸੂੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖੂਨ ਵਗਣਾ
ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੀ ਸੋਜ, ਖੂਨ ਵਗਣਾ, ਜਾਂ ਲਾਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੀਰੀਅਡੋਂਟਲ ਬਿਮਾਰੀ (ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੀ ਲਾਗ) ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਲੇਕ ਅਤੇ ਟਾਰਟਰ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਿੰਗੀਵਾਈਟਿਸ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੀਰੀਅਡੋਂਟਾਈਟਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜਬਾੜੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ, ਗੰਭੀਰ ਦਾ ਦਰਦ
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਜਾਂ ਜਬਾੜੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ, ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਰਅਸਲ, ਛਾਤੀ ਜਾਂ ਜਬਾੜੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ, ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਜੋ ਗਰਦਨ ਤੱਕ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਲੱਛਣ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮਤਲੀ, ਪਿੱਠ ਦਰਦ, ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਲੱਛਣਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਛਾਲੇ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਛਾਲੇ ਹਨ ਜੋ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਖ਼ਰਾਬ ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁੱਕਾ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਬਦਬੂ
ਮੂੰਹ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਕੀ ਜਾਂ ਦੰਦ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਹ ਦੀ ਬਦਬੂ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੋਜਸ਼ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਇਹ ਸੋਜ ਦਿਲ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਸੁੱਕੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
(ਡਿਸਕਲੇਮਰ: ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨ, ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।)