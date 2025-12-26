ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਂ ਰੋਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਰੇਡ ਮੀਟ? ਤਾਂ, ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ
ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੋ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਡ ਮੀਟ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...
Published : December 26, 2025 at 7:29 AM IST
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਵਿਅਸਤ ਲਾਈਫਸਟਾਈ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੋਕ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਧੁੰਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲਾਲ ਮਾਂਸ ਖਾਣ ਦੇ ਸਿਹਤ ਨੁਕਸਾਨ
ਦਰਅਸਲ, 15 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ਼ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਰਨਲ, ਨਿਊਰੋਲੋਜੀ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਲ ਮਾਸ (Red Meat) ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬੋਧਾਤਮਕ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਮਾਸ ਥਣਧਾਰੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਮਾਂਸ ਹੈ - ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੀਫ, ਵੀਲ, ਲੇਲਾ, ਮੱਟਨ, ਸੂਰ, ਬੱਕਰੀ ਅਤੇ ਹਰੀ ਦਾ ਮਾਂਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਲ ਮਾਂਸ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂਸ ਜਿੰਨਾ ਲਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਬੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਲਾਲ ਮਾਂਸ ਖਾਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਬੋਸਟਨ ਦੇ ਬ੍ਰਿਘਮ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਡੋਂਗ ਵਾਂਗ, ਐਮਡੀ, ਐਸਸੀਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਾਲ ਮਾਂਸ ਵਿੱਚ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਚਰਬੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਪਿਛਲੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਮਾਂਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਡੋਂਗ ਵਾਂਗ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਾਲ ਮਾਂਸ ਖਾਣ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਵਰਗੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਸੋਜਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਜਸ਼ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਲਾਲ ਮਾਂਸ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਗਿਰੀਦਾਰ, ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਵਰਗੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਧਿਐਨ ਬਾਰੇ
ਬੋਧਾਤਮਕ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ 133,771 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ 49 ਸਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 43 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੇ 11,173 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਿਕਸਤ ਹੋਇਆ।
ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਲਾਲ ਮੀਟ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੇਕਨ, ਹੌਟ ਡੌਗ ਅਤੇ ਸੌਸੇਜ) ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਜੋਖਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ 13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਖਾਧਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੇ ਲਾਲ ਮੀਟ ਦਾ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਲਾਲ ਮੀਟ ਨੂੰ ਗਿਰੀਦਾਰ ਜਾਂ ਮੱਛੀ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਜੋਖਮ ਘੱਟ ਗਿਆ।
(ਡਿਸਕਲੇਮਰ: ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।)