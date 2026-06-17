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ਜੇਕਰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਛਾਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੰਕੇਤ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਨਾ ਕਰੋ।

ORAL CANCER CAUSES
ਮੂੰਹ ਦੇ ਛਾਲੇ (Getty Image)
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By ETV Bharat Health Team

Published : June 17, 2026 at 2:36 PM IST

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ORAL CANCER CAUSES: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਛਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਛਾਲੇ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਭੋਜਨ ਖਾਣ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਜੀਭ ਜਾਂ ਬੁੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਜਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਛਾਲੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਂਸਰ ਮਾਹਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਛਾਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਛਾਲੇ ਸਮਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ (NAMS 2025) ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕੈਂਸਰ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਪਰਮੇਸ਼ ਭਾਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂੰਹ ਦੇ ਛਾਲੇ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੂੰਹ ਦੇ ਛਾਲੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?

ਮੂੰਹ ਦੇ ਛਾਲੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਣਾਅ, ਮਾੜੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਫਾਈ ਜਾਂ ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਧਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਆਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਛਾਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ (ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦਰਦ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਲਣ ਹੋਵੇ), ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਛਾਲੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਾਨ, ਗੁਟਖਾ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਰਤੋ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਦਤਾਂ ਮੂੰਹ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਜੀਭ ਜਾਂ ਗੱਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਗੜਨਾ ਵੀ ਇਸ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਛਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਲਾਗ ਮੂੰਹ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਬਾਉਣ, ਨਿਗਲਣ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ

  1. ਲਗਾਤਾਰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਣੀ (ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ)
  2. ਮਸੂੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਚਾਨਕ ਖੂਨ ਵਗਣਾ ਜਾਂ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਢਿੱਲਾ ਹੋਣਾ।
  3. ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਟੇ ਜਾਂ ਲਾਲ ਧੱਬੇ
  4. ਮੂੰਹ ਜਾਂ ਗਰਦਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸੋਜ ਅਤੇ ਦਰਦ
  5. ਅਚਾਨਕ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਲਾਜ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਹੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਇਓਪਸੀ (ਜਾਂਚ ਲਈ ਜ਼ਖ਼ਮ ਤੋਂ ਟਿਸ਼ੂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਮੂਨਾ ਲੈਣਾ) ਅਤੇ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਵਰਗੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਹੀ ਨਿਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈ

ਮੂੰਹ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਅਕਸਰ ਅੰਦਰਲੇ ਗੱਲ੍ਹਾਂ, ਉੱਪਰਲੇ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਜਬਾੜੇ, ਜੀਭ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਖਾਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜੇ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਅਤੇ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

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ਮੂੰਹ ਦੇ ਛਾਲੇ
ORAL CANCER CAUSES

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