ਜੇਕਰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਅਚਾਨਕ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਪੱਧਰ, ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼; ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ !

ਜੇਕਰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਅਚਾਨਕ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਪੱਧਰ, ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼; ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ !
ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : December 27, 2025 at 2:19 PM IST
PANCREATIC PROBLEMS CAUSE DIABETES: ਸ਼ੂਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ, ਵਿਅਸਤ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੋਟਾਪਾ, ਭਾਰ ਵਧਣ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋਖ਼ਮ ਕਾਰਕ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਜ (ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਾਇਟਸ) ਜਾਂ ਕੈਂਸਰ, ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ, ਆਓ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ...
ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ?
ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੂਗਰ (ਜਿਸਨੂੰ ਅਕਸਰ "ਟਾਈਪ 3c" ਜਾਂ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਸ਼ੂਗਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਾਇਟਸ (ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਦੀ ਸੋਜਸ਼), ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਮਲਾ, ਜਾਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਕੈਂਸਰ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੀਬਰ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਾਇਟਸ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੁਲਿਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਫਰੰਟੀਅਰਜ਼ ਇਨ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੈਨਕ੍ਰੇਟਾਈਟਸ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਅਚਾਨਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਵਿੱਚ ਸੋਜਸ਼ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ, ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਪਚਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਾਰਮੋਨ ਇਨਸੁਲਿਨ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗਲੈਂਡ ਸੋਜਸ਼, ਜ਼ਖਮੀ, ਜਾਂ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਗਿਰਾਵਟ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਿਹਤਰ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ੂਗਰ ਅਚਾਨਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਤਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਸਰਗਰਮ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੱਛਣ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਐਨਜ਼ਾਈਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੋਜਸ਼ ਅਤੇ ਟਿਊਮਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਯਮਤ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੀਬਰ ਪੈਨਕ੍ਰੇਟਾਈਟਿਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਟਿਸ਼ੂ ਸੋਜਸ਼ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
(ਡਿਸਕਲੇਮਰ: ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।)