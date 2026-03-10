HPV ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ ਲੱਛਣ
HPV ਗਲੇ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : March 10, 2026 at 10:52 AM IST
ਹਿਊਮਨ ਪੈਪੀਲੋਮਾਵਾਇਰਸ (HPV) ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਰਿਤ ਲਾਗ (STI) ਹੈ, ਜੋ ਚਮੜੀ ਤੋਂ ਚਮੜੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਾਰਟਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਚਮੜੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਕਲੀਨਿਕਲ ਓਨਕੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ HPV ਕਿਸਮਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ HPV ਕਿਸਮ 16 ਓਰੋਫੈਰਨਜੀਅਲ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। HPV ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗਲੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ।
ਓਰੋਫੈਰਨਜੀਅਲ HPV ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੂੰਹ-ਜਣਨ ਸੰਪਰਕ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਕ ਸੈਕਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੁੰਮਣਾ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਘੱਟ ਆਮ ਹੈ। HPV ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸੰਕਰਮਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਗਲੇ ਵਿੱਚ HPV ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਰਅਸਲ, ਲਾਗ ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਣਜਾਣ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ:-
- ਲਗਾਤਾਰ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼
- ਨਿਗਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
- ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਘੋਰਪਨ
- ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ
- ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ
- ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਸੋਜ
- ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਭਾਰ ਘਟਣਾ
- ਲਗਾਤਾਰ ਖੰਘ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੰਘ ਨਾਲ ਖੂਨ ਆਉਣਾ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੱਛਣ 2-3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।
ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਦਾਨ
ਗਲੇ ਵਿੱਚ HPV ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰੁਟੀਨ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਹੀਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:-
- ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਗਲੇ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂਚ
- ਸ਼ੱਕੀ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਬਾਇਓਪਸੀ
- ਇਮੇਜਿੰਗ ਅਧਿਐਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਜਾਂ ਐਮਆਰਆਈ, ਜੇਕਰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ
- ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ 'ਤੇ HPV DNA ਟੈਸਟਿੰਗ
- ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਚਪੀਵੀ ਦੀ ਲਾਗ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਾਰਟਸ ਜਾਂ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
- ਸਰਜਰੀ: ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਜਾਂ ਟਿਊਮਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ
- ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ: ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ: ਅਕਸਰ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਇਮਯੂਨੋਥੈਰੇਪੀ: ਨਵੇਂ ਇਲਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਐਚਪੀਵੀ ਦੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਟੀਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਾਰਡਾਸਿਲ 9, ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਾਰਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਐਚਪੀਵੀ ਕਿਸਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਫਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ:-
- ਜਲਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ
- ਓਰਲ ਸੈਕਸ ਦੌਰਾਨ ਡੈਂਟਲ ਡੈਮ ਜਾਂ ਕੰਡੋਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ
- ਚੰਗੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਫਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ
- ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸੇਵਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।
- ਜਿਨਸੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੈਕਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ
- ਐਚਪੀਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗਲੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-