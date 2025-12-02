ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਖਤਰਾ, ਇੱਥੇ ਜਾਣੋ ਘਾਤਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੈ ਬਚਾਅ?

ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਖਤਰਾ, ਇੱਥੇ ਜਾਣੋ ਘਾਤਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੈ ਬਚਾਅ?
ਇਮਰਸ਼ਨ ਰਾਡਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Published : December 2, 2025 at 10:50 AM IST
ਸ਼ਿਮਲਾ: ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਲੋਕ ਗੀਜ਼ਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਮਰਸ਼ਨ ਰਾਡਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਮਰਸ਼ਨ ਰਾਡ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਵਿਕਲਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਯੰਤਰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਹੀਟਿੰਗ ਕੋਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੀ ਸਾਦਗੀ ਅਕਸਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਮਰਸ਼ਨ ਰਾਡਾਂ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰ ਸਕਦੇ ਹਾਦਸੇ
ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਮਰਸ਼ਨ ਰਾਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਦਸੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਾਦੇ ਯੰਤਰ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਥਰਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਗਲਾ ਚੌਬੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੁਖਦਾਈ ਮੌਤ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸਨੇ ਰਾਡ ਦੀ ਤਾਰ ਖਿੱਚ ਲਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੱਲ
ਅਸੀਂ ਐਚਪੀਯੂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਚਓਡੀ ਡਾ. ਨੀਰੂ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਇਮਰਸ਼ਨ ਰਾਡਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਡਾ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ,"ਇਹ ਯੰਤਰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੀ ਇਸ ਸਸਤੇ ਹੀਟਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਡਾ. ਨੀਰੂ ਸ਼ਰਮਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੰਤਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਮਰਸ਼ਨ ਰਾਡ ਇੱਕ ਪੋਰਟੇਬਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੀਟਿੰਗ ਯੰਤਰ ਹੈ ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੀਜ਼ਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਜਾਂ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਨੀਰੂ ਸ਼ਰਮਾ
ਇਮਰਸ਼ਨ ਰਾਡ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ?
ਇਮਰਸ਼ਨ ਰਾਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਨਿਕਰੋਮ ਤਾਰ ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਚ-ਰੋਧਕ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਕੋਇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ (ਕਰੰਟ) ਇਸ ਕੋਇਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਇਲ ਦਾ ਉੱਚ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਇਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ।
ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਧਮਾਕੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ
ਡਾ. ਨੀਰੂ ਸ਼ਰਮਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਯੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ 'ਤੇ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਕੋਇਲ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਵਾਧੂ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਸੋਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਠੰਢਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕੋਇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਗ ਜਾਂ ਧਮਾਕੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਨੀਰੂ ਸ਼ਰਮਾ
ਇਮਰਸ਼ਨ ਰਾਡਾਂ ਦੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਖ਼ਤਰੇ
- ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਝਟਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਝਟਕਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬੇਕਾਬੂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।
- ਖਰਾਬ ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਰਾਡ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ (ਕੋਟਿੰਗ) ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਰ ਫਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਗਿੱਲੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਮਰਸ਼ਨ ਰਾਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗਿੱਲੇ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਰਾਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਇਮਰਸ਼ਨ ਰਾਡ ਵਿੱਚ ਆਟੋ-ਕੱਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਭਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਬਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।
ਡਾ. ਨੀਰੂ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਰਾਡ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਇਲ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਕੇਸਿੰਗ ਫਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਮਾੜੀ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਢਿੱਲੇ ਪਲੱਗ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਅਰਥਿੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਬੇਕਾਬੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਨੀਰੂ ਸ਼ਰਮਾ
ਡਾ. ਨੀਰੂ ਸ਼ਰਮਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਅੱਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਨੇੜੇ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਹੋਣ। ਅਰਥਿੰਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਰਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੀਕੇਜ ਕਰੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਅਰਥਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਬਾਲਟੀ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਨੀਰੂ ਸ਼ਰਮਾ
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਗਲਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਡ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ "ਡ੍ਰਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੋਇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਬਾਲਟੀ ਨੂੰ ਪਿਘਲਣ ਜਾਂ ਅੱਗ ਫੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਨੀਰੂ ਸ਼ਰਮਾ
ਇਮਰਸ਼ਨ ਰਾਡਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਿਯਮ
- ਇਮਰਸ਼ਨ ਰਾਡ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸਵਿੱਚ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰੋ।
- ਸਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ।
- ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਪਲੱਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਹਟਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਸੁੱਕੀ ਸਤ੍ਹਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ) 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ।
- ਗਿੱਲੇ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ।
ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ
ਕਦੇ ਵੀ ਧਾਤ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਧਾਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਾੜਾ ਚਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਲੀਕੇਜ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇਮਰਸ਼ਨ ਰਾਡ ਦੇ ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡੰਡੇ ਦਾ ਹੀਟਿੰਗ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੈਂਡਲ ਡੁੱਬਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰੀਏ?
ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਸਨੂੰ ਪਲੱਗ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰਾਡ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 8-10 ਸਕਿੰਟ ਲਓ। ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਲੱਗ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਹਟਾਓ, ਨਾ ਕਿ ਤਾਰ ਨਾਲ। ਤਾਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਲਟੀਆਂ ਜਾਂ ਇਮਰਸ਼ਨ ਰਾਡਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਉਤਸੁਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਥਰਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਮਰਸ਼ਨ ਰਾਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਟੋ-ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਮਰਸ਼ਨ ਰਾਡਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਾ ਛੱਡੋ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?
ਡਾ. ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਘਰ ਜਾਂ ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਾਵਰ ਸਵਿੱਚ (MCB/ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ) ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਜਾਂ ਕਰੰਟ ਦੇ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁੱਕੀ ਲੱਕੜ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਰਗੇ ਇੰਸੂਲੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਪੀੜਤ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ CPR ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਅਕਸਰ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਨੀਰੂ ਸ਼ਰਮਾ
ਸਹੀ ਇਮਰਸ਼ਨ ਰਾਡ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ?
- ਸਿਰਫ਼ ISI ਜਾਂ BIS (ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰ ਬਿਊਰੋ) ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਹੀ ਖਰੀਦੋ। ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਡ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
- ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ 1000-1500 ਵਾਟ ਦੀ ਰਾਡ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਵਾਟ ਦੀਆਂ ਰਾਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦਕਿ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
- ਇੱਕ ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਜਾਂ ਤਾਂਬੇ ਨਾਲ ਕੋਟੇਡ ਡੰਡਾ ਚੁਣੋ। ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਜੰਗਾਲ-ਰੋਧਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਇਮਰਸ਼ਨ ਰਾਡ ਦੀ ਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮੋਟਾਈ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਹੈਂਡਲ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ਼ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਿੱਲੇ ਹੱਥਾਂ ਜਾਂ ਨਮੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰੰਟ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
