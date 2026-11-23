ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਗਲੇ ਦੀ ਖਰਾਸ਼ ਤੋਂ ਹੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ? ਅਜ਼ਮਾਓ ਇਹ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈ, ਘਰ 'ਚ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਅਸਾਨ
ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Published : November 23, 2026 at 12:46 PM IST
ਠੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਣਾ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖੁਰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੇਆਰਾਮੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਅਨੁਸਾਰ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...
ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲੇ ਦੀ ਖਰਾਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਰਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੁਖਾਰ, ਸੁਸਤੀ, ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਖੰਘ ਅਤੇ ਨੱਕ ਵਗਣ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਦਵਾਈ ਗਲੇ ਦੀ ਖਰਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਗਾਇਤਰੀ ਦੇਵੀ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ
ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ
- 10 ਗ੍ਰਾਮ ਲੌਂਗ
- 10 ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਭੀਤਕੀ ਪਾਊਡਰ
- 10 ਗ੍ਰਾਮ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ
- 30 ਗ੍ਰਾਮ ਮੇਥੀ
- ਚੌਥਾਈ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ
ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ
- ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੀਸ ਕੇ ਬਰੀਕ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿਓ।
- ਹੁਣ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚਾਲੂ ਕਰੋ, ਉਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਨ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪਾਓ।
- ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੁਚਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਭੀਤਕੀ ਪਾਊਡਰ ਪਾਓ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਅੱਧਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਬਾਲੋ।
- ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਪਾਊਡਰ, ਲੌਂਗ ਪਾਊਡਰ, ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਕੁਚਲਿਆ ਹੋਇਆ ਅਦਰਕ ਪਾਓ ਅਤੇ ਮਿਲਾਓ।
- ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਉਬਲ ਕੇ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਊਡਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਅਤੇ ਗਾੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪਕਾਓ।
- ਜਦੋਂ ਮਿਸ਼ਰਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੈਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਟੋਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਅਤੇ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਦਿਓ।
- ਜਦੋਂ ਮਿਸ਼ਰਣ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਓ ਅਤੇ ਮੇਥੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਗੋਲੇ ਬਣਾਓ। ਪੂਰੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰੋ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਮੀ-ਰੋਧਕ, ਏਅਰਟਾਈਟ ਕੰਟੇਨਰ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਗਲੇ ਦੀ ਖਰਾਸ਼ ਲਈ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈ?
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸਵੇਰੇ, ਇੱਕ ਦੁਪਹਿਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।-ਡਾ. ਗਾਇਤਰੀ ਦੇਵੀ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ
ਸਿਹਤ ਲਾਭ
ਇਹ ਦਵਾਈ ਗਲੇ ਦੀ ਖਰਾਸ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਐਂਟੀਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਗੁਣ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨਾਲ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਬਲਗ਼ਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਮਿਰਚ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮਿਸ਼ਰਤ ਪਾਈਪਰੀਨ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾੜ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਲੌਂਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਯੂਜੇਨੋਲ ਨਾਮਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਐਂਟੀਸੈਪਟਿਕ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-