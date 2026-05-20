Covid-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਅਗਲੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਤਿਆਰ? ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ

Covid-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

THE 2026 GPMB REPORT
Published : May 20, 2026 at 12:19 PM IST

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਨਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਭਰ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਿਆਨਕ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਸਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਇਬੋਲਾ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਅਗਲੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਦੁਆਰਾ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡਨੇਸ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਬੋਰਡ (GPMB) ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ, ਫੰਡਿੰਗ ਘੱਟਣ, ਟੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆ ਅਗਲੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਤਿਆਰ?

'ਏ ਵਰਲਡ ਔਨ ਦ ਐਜ: ਪ੍ਰਾਇਰਿਟੀਜ਼ ਫਾਰ ਏ ਪੈਨਡੇਮਿਕ-ਰੇਜ਼ੀਲੀਐਂਟ ਫਿਊਚਰ' ਰਿਪੋਰਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਘਾਟ, ਘਟਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸਥਿਰ ਅਤੇ ਖੰਡਿਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ

ਜੀਪੀਐਮਬੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ (ਈਬੋਲਾ, ਜ਼ੀਕਾ, ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਵੈਪੌਕਸ ਸਮੇਤ) ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਯਤਨ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਟਕਰਾਅ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਾਰਨ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

WHO ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 2024 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2015 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਤਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੱਕੀ, ਨਵੇਂ ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਨ ਮੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਜੀਪੀਐਮਬੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟੀਕਿਆਂ, ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਇਲਾਜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖਸਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਖਸਰੇ ਦੇ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ 24 ਤੋਂ 27 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਜਦਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 17 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਸਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਕੁਇਟੀ ਥਕਾਵਟ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆ ਕੋਲ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਹੱਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ।-ਕੋਲਿੰਡਾ ਗ੍ਰੇਬਰ-ਕਿਟਾਰੋਵਿਕ, GPMB ਦੀ ਸਹਿ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ AI ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਢੁਕਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰੁਕ ਗਈ

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਹੁਣ 2009 ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਆਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਨਤਕ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫੰਡਿੰਗ ਅਕਸਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਭਾਲ

ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਥਾਨਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਮਾਪ

ਇਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਸਥਾ ਜੋਖਮ ਟਰੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ, ਡੇਟਾ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਸਮਾਜਿਕ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਡੇਟਾ ਦਾ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਗਲੋਬਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਯੋਗ

ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਬਾਈਡਿੰਗ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਗਾਣੂ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਲਾਭ ਸਾਂਝਾਕਰਨ (PABS) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ

  1. ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ ਗਏ ਸਬਕਾਂ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਿਆਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।
  2. ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹਨ।
  3. ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਪਲਾਈ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
  4. ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

