ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜਾਣੋ
ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅਰਬਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਜੈਵਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ, ਬੁੱਢੇ ਹੁੰਦੇ, ਵੰਡਦੇ ਅਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
Published : July 8, 2026 at 10:13 AM IST
ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੈਂਸਰ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਧੁਨਿਕ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਂਸਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਨੀਂਦ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਵਧਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕੈਂਸਰ ਰਿਸਰਚ ਯੂਕੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਅਰਬਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੈੱਲ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਕੋਪ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈੱਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਟਿਸ਼ੂ ਬਣਾਉਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਿਸ਼ੂ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿਲ, ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਫੇਫੜੇ ਵਰਗੇ ਅੰਗ ਬਣਾਉਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਟਿਸ਼ੂ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਣਾਉਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਨਰਵ ਅਤੇ ਮਸਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵੀ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਓਲਾਜੀ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲ ਅੰਦਰ DNA ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੈੱਲ ਅੰਦਰ ਦਾ DNA ਕਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੀਨ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਜੀਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਵੰਡਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੈੱਲ ਆਪਣਾ ਆਮ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੈਂਸਰ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈੱਲ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਕਿਸਮਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
- ਕਾਰਸੀਨੋਮਾ:- ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਚਮੜੀ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਰਤਾਂ ਬਣਾਉਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੀਆਂ ਕਈ ਸਬ-ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਐਡੀਨੋਕਾਰਸੀਨੋਮਾ, ਬੇਸਲ ਸੈੱਲ ਕਾਰਸੀਨੋਮਾ, ਸਕੁਆਮਸ ਸੈੱਲ ਕਾਰਸੀਨੋਮਾ, ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨਲ ਸੈੱਲ ਕਾਰਸੀਨੋਮਾ।
- ਸਰਕੋਮਾ - ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਪੋਰਟਿਵ ਜਾਂ ਕੰਨੈਕਟਿਵ ਟਿਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੱਡੀਆਂ, ਫੈਟ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ।
- ਲਿਊਕੇਮੀਆ - ਇਹ ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਬੋਨ ਮੈਰੋ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਬਣਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
- ਲਿੰਫੋਮਾ ਅਤੇ ਮਾਇਲੋਮਾ -ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲਿਮਫੋਮਾ ਲਿਮਫੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਾਇਲੋਮਾ ਪਲਾਜਮਾ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਬ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ- ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਬ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਕੁਝ ਕੈਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ HPV ਅਤੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ B ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਬਚਣ ਦੀ ਦਰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਇਲਾਜ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ
ਮੇਓ ਕਲੀਨਿਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਆਮ ਲੱਛਣ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
- ਥਕਾਵਟ
- ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਗੰਢ ਜਾਂ ਸਖ਼ਤ ਖੇਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ।
- ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰ ਘਟਣਾ ਜਾਂ ਵਧਣਾ
- ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਮੜੀ ਦਾ ਪੀਲਾਪਣ, ਗੂੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਲਾਲੀ ਹੋਣਾ, ਜ਼ਖਮ ਜੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਤਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ।
- ਅੰਤੜੀਆਂ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
- ਲਗਾਤਾਰ ਖੰਘ ਜਾਂ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ
- ਕੁਝ ਵੀ ਨਿਗਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
- ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਘੋਰਪਨ
- ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਜਾਂ ਬੇਚੈਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ
- ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਦੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ
- ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ।
- ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ।
ਸੁਭਾਵਕ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਟਿਊਮਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ?
ਸੁਭਾਵਕ ਟਿਊਮਰ ਕੈਂਸਰ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੈਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਘਾਤਕ ਟਿਊਮਰ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਸਿਰਫ਼ ਘਾਤਕ ਟਿਊਮਰਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਹੀ ਹਨ।
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