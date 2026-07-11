ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ? ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ?
ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦੇ ਲੱਛਣ ਤੁਰੰਤ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ; ਲੀਵਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਤੱਕ...
Published : July 11, 2026 at 3:27 PM IST
METABOLIC SYNDROME IN URBAN INDIA: ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਮਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲੇਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ (ਐਥੀਰੋਸਕਲੇਰੋਸਿਸ) ਅਤੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ।
ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦੇ ਹੋਰ ਨਾਮ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
- ਸਿੰਡਰੋਮ ਐਕਸ
- ਇਨਸੁਲਿਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਸਿੰਡਰੋਮ
- ਡਾਈਸਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਸਿੰਡਰੋਮ
ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ
ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ:
- ਢਿੱਡ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ: ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਲੱਕ ਦਾ ਘੇਰਾ 40 ਇੰਚ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 35 ਇੰਚ ਤੋਂ ਵੱਧ।
- ਹਾਈਪਰਟ੍ਰਾਈਗਲਾਈਸਰਾਈਡਮੀਆ: ਟ੍ਰਾਈਗਲਾਈਸਰਾਈਡ ਦਾ ਪੱਧਰ 150 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ/ਡੀਐਲ ਜਾਂ ਵੱਧ।
- ਘੱਟ ਐਚਡੀਐਲ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਪੱਧਰ: ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਐਚਡੀਐਲ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਪੱਧਰ 40 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ/ਡੀਐਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 50 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ/ਡੀਐਲ ਤੋਂ ਘੱਟ।
- ਉੱਚਾ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਪੱਧਰ: ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ 100 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ/ਡੀਐਲ ਜਾਂ ਵੱਧ। 100 ਅਤੇ 125 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ/ਡੀਐਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੱਧਰ ਪੂਰਵ-ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 125 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ/ਡੀਐਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਧਰ ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਉੱਚ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ: 130 mmHg ਜਾਂ ਵੱਧ (ਉੱਪਰਲਾ ਨੰਬਰ) ਦਾ ਸਿਸਟੋਲਿਕ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ 85 mmHg ਜਾਂ ਵੱਧ (ਹੇਠਲਾ ਨੰਬਰ) ਦਾ ਡਾਇਸਟੋਲਿਕ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ।
ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਿਹਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸੈਫੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਹੈਪੇਟੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਜਿਗਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਚੇਤਨ ਕਲਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੀਵਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਜਿਗਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਨਸੁਲਿਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਹੈਪੇਟੋਸਾਈਟਸ (ਲੀਵਰ ਦੇ ਸੈੱਲ) ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਚਰਬੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ-ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਟੀਆਟੋਟਿਕ ਲਿਵਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ (MASLD) ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਰ-ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਸਿੰਡਰੋਮ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਜਾਂ MASLD) ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਰਬੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿਗਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ, ਲੀਵਰ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ; ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ-ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਟੀਆਟੋਹੈਪੇਟਾਈਟਸ (MASH) ਵਿੱਚ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਚਰਬੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜਿਗਰ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੈਪੇਟੋਸਾਈਟਸ (ਜਿਗਰ ਦੇ ਸੈੱਲ) ਮਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਫਾਈਬਰੋਸਿਸ (ਦਾਗ ਟਿਸ਼ੂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ) ਲੀਵਰ ਦੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਫਾਈਬਰੋਸਿਸ ਸਿਰੋਸਿਸ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਹੈਪੇਟੋਸੈਲੂਲਰ ਕਾਰਸੀਨੋਮਾ (ਜਿਗਰ ਦਾ ਕੈਂਸਰ) ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਦਾ ਹੈ; ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਲੀਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ (ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਜਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ) ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਿਗਰ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਲੀਨਿਕਲ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਦੇ ਵੀ ਗੈਸਟਰੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ
ਗੈਸਟਰੋਲ ਆਂਤੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਊਰਜਾ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਿਗਰ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਹਿਲਾ ਅੰਗ ਹੈ; ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਕਸਰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰੋਸਿਸ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਹਨ?
ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੇਲ ਹੈ। ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਜਿਗਰ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਉੱਚ-ਕੈਲੋਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਰਿਫਾਈਂਡ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਅਤੇ ਅਲਟਰਾ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨੀਂਦ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਚੇ ਕੋਰਟੀਸੋਲ ਪੱਧਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਪੱਛਮੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ BMI ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉੱਚ ਜੈਨੇਟਿਕ ਜੋਖਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 25 ਤੋਂ 38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਾਲਗ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, 30 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਜਾਂ ਫਾਈਬਰੋਸਕੈਨ ਵਰਗੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਜਿਗਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਆਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਵਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਚਰਬੀ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ-ਪੜਾਅ ਦੇ ਫਾਈਬਰੋਸਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਿਆਰੀ ALT ਅਤੇ AST ਰੀਡਿੰਗ ਆਮ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨੋਟ:
ਲੀਵਰ ਦਰਦ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੱਛਣ ਦੇ ਸਟੇਜ 2 ਜਾਂ ਸਟੇਜ 3 ਫਾਈਬਰੋਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਟਾਪਾ (ਪੇਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚਰਬੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ), ਉੱਚੇ ਟ੍ਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡ ਪੱਧਰ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ-ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ। ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੋ; ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ।
(ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਿਰਫ ਵਿਦਿਅਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।)
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