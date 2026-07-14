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ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਦਾਕਾਰ ਗੋਵਿੰਦਾ ਦੀ ਪਤਨੀ? ਇੱਥੇ ਜਾਣੋ

"ਲਾਕ ਅੱਪ 2" ਵਿੱਚੋ ਅਦਾਕਾਰ ਗੋਵਿੰਦਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।

HOW SUNITA CONTROLS BLOOD SUGAR
HOW SUNITA CONTROLS BLOOD SUGAR (Getty Image)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 14, 2026 at 11:01 AM IST

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ਸ਼ੂਗਰ ਇੱਕ ਆਮ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਸਟ੍ਰੋਕ, ਨਾ-ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਲਸਰ, ਧੁੰਦਲੀ ਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਮਾੜੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਗੋਵਿੰਦਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਨੀਤਾ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਲਾਕ ਅੱਪ: ਟਰੂਥ ਔਰ ਡੇਅਰ (ਸੀਜ਼ਨ 2) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ।

ਸ਼ੋਅ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਨੀਤਾ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾੜੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨ ਉਸਦਾ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ 250 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਸੀਮਤ ਬਜਟ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਤਣਾਅ, ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।

ਸੁਨੀਤਾ ਆਹੂਜਾ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ?

ਸੁਨੀਤਾ ਆਹੂਜਾ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-

  1. ਨਿਯਮਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ 'ਤੇ ਖਾਣਾ: ਸੁਨੀਤਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  2. ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਨੈਕਸ: ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਖਾਨਾ, ਖਾਖਰਾ ਅਤੇ ਡਾਈਟ ਚਿਪਸ ਵਰਗੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਨੈਕਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
  3. ਹਲਕਾ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ: ਆਪਣੀ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਖਾਂਦੀ ਹੈ।
  4. ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣਾ: ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  5. ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ: ਸੁਨੀਤਾ ਆਹੂਜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਚੰਗੀ ਰਾਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਨੀਂਦ ਕੋਰਟੀਸੋਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਲੀਪ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਂਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਨਸੁਲਿਨ ਅਤੇ ਕੋਰਟੀਸੋਲ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ

ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ: ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਵਾਲੀਅਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੈਸੋਪ੍ਰੇਸਿਨ ਹਾਰਮੋਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਿਗਰ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਸੁਲਿਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹਲਕੀ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਿਯਮਤ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ: ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਘਾਟ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ GLUT4 ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤੋਂ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਖਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੁੰਗੜਨਾ ਲਗਭਗ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨਸੁਲਿਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਸੈਰ ਜਾਂ ਨਿਯਮਤ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਸੋਖਣ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਫੀਨ ਦੇ ਸੇਵਨ ਤੋਂ ਬਚੋ: ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਫੀਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੈਟੇਕੋਲਾਮਾਈਨ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਾਈਕੋਜਨੋਲਾਇਸਿਸ ਅਤੇ ਗਲੂਕੋਨੀਓਜੇਨੇਸਿਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਕੈਫੀਨ ਦੇ ਸੇਵਨ ਦੇ ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੇਓ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਫੀਨ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਾਸ਼ਤਾ ਛੱਡਣਾ: ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਬੰਧ ਹੈ। ਨਾਸ਼ਤਾ ਛੱਡਣਾ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ ਭੋਜਨ ਦੇ ਗਲਾਈਸੈਮਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਗਰ ਭੋਜਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਘਰੇਲਿਨ ਵਰਗੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨਿਕੋਟੀਨ ਛੱਡੋ: ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਕੋਟੀਨ ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ ਅਤੇ ਨੋਰੇਡ੍ਰੇਨਾਲੀਨ ਵਰਗੇ ਹਾਰਮੋਨ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਰਮੋਨ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਇਨਸੁਲਿਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕੋਟੀਨ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਚਕ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਕੋਟੀਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

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