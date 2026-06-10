ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਟਿਊਮਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼
ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : June 10, 2026 at 10:45 AM IST
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਰਗੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਟਿਊਮਰ। ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਅਸਧਾਰਨ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਟਿਊਮਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਬੇਕਾਬੂ ਅਤੇ ਅਸਧਾਰਨ ਵਾਧਾ ਹੈ ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਗੰਢ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੈੱਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਸੈੱਲ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵੇਂ ਸੈੱਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੈੱਲ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਟਿਊਮਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟਿਊਮਰਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਕੁਝ ਟਿਊਮਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਮੈਟਾਸਟੈਟਿਕ ਟਿਊਮਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੇਫੜੇ, ਛਾਤੀ ਜਾਂ ਚਮੜੀ) ਤੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਮੈਟਾਸਟੈਟਿਕ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਸੈਕੰਡਰੀ ਟਿਊਮਰ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਛੂਤਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦੇ।
ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਟਿਊਮਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ?
ਦਿਮਾਗ਼ ਦੇ ਟਿਊਮਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟਿਊਮਰ ਗਲਾਈਅਲ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਗਲੀਓਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਿਸਮਾਂ ਮੇਡੂਲਰੀ ਬਲਾਸਟੋਮਾ, ਗ੍ਰੇਡ 1 ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡ 2 ਐਸਟ੍ਰੋਸਾਈਟੋਮਾ, ਐਪੈਂਡੀਮੋਮਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਨਸਟੈਮ ਗਲੀਓਮਾ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੀ ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਟ੍ਰੋਸਾਈਟੋਮਾ, ਮੈਨਿਨਜੀਓਮਾ ਅਤੇ ਓਲੀਗੋਡੈਂਡਰੋਗਲੀਓਮਾ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹਨ। ਟਿਊਮਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਇਸਦੇ ਗ੍ਰੇਡ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਡ 3 ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡ 4 ਟਿਊਮਰਾਂ ਨੂੰ ਐਨਾਪਲਾਸਟਿਕ ਐਸਟ੍ਰੋਸਾਈਟੋਮਾ ਅਤੇ ਗਲੀਓਬਲਾਸਟੋਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਟਿਊਮਰ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਗਲੀਓਬਲਾਸਟੋਮਾ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਨਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (CNS) ਲਿੰਫੋਮਾ ਕੀ ਹੈ?
ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਿਊਮਰ ਕੇਂਦਰੀ ਨਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਿੰਫੋਮਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਲਿੰਫੈਟਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਲਿੰਫੋਮਾ ਕਿਉਂ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਨਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (CNS) ਲਿੰਫੋਮਾ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਦਿਮਾਗ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਲਿੰਫੈਟਿਕ ਨਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਟਿਊਮਰ ਲਿੰਫੋਸਾਈਟਸ (ਚਿੱਟੇ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ) ਵਿੱਚ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲਾਗ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੈੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਨਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਟਿਊਮਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਟਿਊਮਰ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ
ਹਰ ਦਿਮਾਗੀ ਟਿਊਮਰ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਟਿਊਮਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ: ਸੁਭਾਵਕ (ਗੈਰ-ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ) ਟਿਊਮਰ ਅਤੇ ਘਾਤਕ (ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ) ਟਿਊਮਰ।
- ਸੁਭਾਵਕ ਟਿਊਮਰ ਕੈਂਸਰ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਘਾਤਕ ਟਿਊਮਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੇ ਹਨ।
- ਕੁਝ ਆਮ ਗੈਰ-ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੇ ਟਿਊਮਰ ਮੈਨਿਨਜਿਓਮਾ ਅਤੇ ਪਿਟਿਊਟਰੀ ਐਡੀਨੋਮਾ ਹਨ। ਮੈਨਿਨਜਿਓਮਾ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਝਿੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਟਿਊਟਰੀ ਐਡੀਨੋਮਾ ਪਿਟਿਊਟਰੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਰਮੋਨਸ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਿਰ ਦਰਦ: ਦਿਮਾਗ਼ ਦੇ ਟਿਊਮਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਨਿਊਰੋ-ਆਨਕੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 2021 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੇ ਟਿਊਮਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡਿਊਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਡਾ. ਡੇਵਿਡ ਝਾਂਗ ਨੇ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੇ ਟਿਊਮਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ: ਦਿਮਾਗ਼ ਦੇ ਟਿਊਮਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੇ ਟਿਊਮਰ ਆਪਟਿਕ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ, ਉਲਟੀਆਂ, ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਟਿਊਮਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਟਿਊਮਰ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਟਿਸ਼ੂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ: ਦਿਮਾਗ਼ ਦੇ ਟਿਊਮਰ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਿਊਮਰ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਟਿਊਮਰ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ਼ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਿਰਗੀ: ਦਿਮਾਗ਼ ਦੇ ਟਿਊਮਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਰਗੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 40 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਰ ਦਰਦ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ), ਉਲਟੀਆਂ, ਦੌਰੇ, ਨਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
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