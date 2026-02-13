ਆਖਿਰ ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਜੂੰਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਆਮ ਸਮਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਤਰਾ
ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਜੂੰਆਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
Published : February 13, 2026 at 10:50 AM IST
ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਜੂੰਆਂ ਬੱਚਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਜੂੰਆਂ ਅਕਸਰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਫਾਈ ਕਾਰਨ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਜੂੰਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਲੱਛਣ ਖੁਜਲੀ ਹੈ। ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਜੂੰਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੋਕ ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਜੂੰਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਆਮ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਜੂੰਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਜੂੰਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਜੂੰਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ?
ਜੂੰਆਂ ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਪਰਜੀਵੀ ਹਨ ਜੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਖੂਨ ਨੂੰ ਚੂਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਜੂੰਆਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੂੰਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੋਪੜੀ ਵਿੱਚ ਖੁਜਲੀ ਅਤੇ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਅਨੀਮੀਆ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੂੰਆਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਾਨ
ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਪੁਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਜੂੰਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਜੂੰਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਖੋਪੜੀ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨੇ ਜੂੰਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬਦਬੂ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਜੂੰਆਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਪਰਜੀਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਖੋਪੜੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਖੋਪੜੀ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਗੰਦਗੀ ਕਾਰਨ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਨਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੂੰਆਂ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਰੋਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖੋਪੜੀ ਤੋਂ ਖੂਨ ਚੂਸਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਜਲੀ ਅਤੇ ਜਲਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੂੰਆਂ ਦੇ ਅੰਡੇ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਖੋਪੜੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੂੰਆਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੰਬੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ। ਜੂੰਆਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੂੰਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਰਕ, ਕੰਘੀ ਅਤੇ ਤੌਲੀਏ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਫੈਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਮਾਦਾ ਜੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ 6 ਅੰਡੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਡੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਨਿੰਫਸ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਰਿਪੱਕ ਜੂੰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਰ 'ਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀਡੀਸੀ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਜੂੰਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ।
ਜੂੰਆਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?
ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਜੂੰਆਂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਦੇ। ਪਰ NIH ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
- ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੀਂਗਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ
- ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਜਲੀ
- ਖੁਰਕਣ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਲਾਗ।
- ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੂੰਆਂ ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੂਨ ਚੂਸਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੂੰਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਾਦਾ ਜੂੰਆਂ ਲਗਭਗ 0.0001579 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਖੂਨ ਚੂਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੂੰਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜੂੰਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਆਇਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲਾ ਅਨੀਮੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਨੀਮੀਆ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਟੈਸਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਬਲੱਡ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ (Hb) ਸਿਰਫ਼ 4 g/dL ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਜੂੰਆਂ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2020 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਾਰਜੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 12 ਸਾਲ ਕੁੜੀ ਦੀ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
