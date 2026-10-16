ਗਠੀਏ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ
ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Published : October 16, 2026 at 4:11 PM IST
ARTHRITIS AND DURGA PUJA: ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਰ ਕਰਨਾ, ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਪੰਡਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਾਗਣਾ ਅਤੇ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਘੁੰਮਣਾ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਠੀਏ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੁਰਨਾ ਜਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਦੌਰਾਨ ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਕਾਰਟੀਲੇਜ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਅਤੇ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਤੁਰਨਾ ਗੋਡਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ ਗਠੀਏ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ। ਸਹੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗਠੀਏ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਿਨਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਗਠੀਏ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦਰਦ ਅਕਸਰ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਪੱਧਰ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜੋੜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਗਠੀਏ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇਹ ਦਰਦ ਕਠੋਰਤਾ ਜਾਂ ਸੋਜ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਥਾਈ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਦਰਦ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।-ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਰਾਜਪੂਤ
ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ
ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਇੱਕ ਆਮ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਓ ਜਿਸ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਡਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਓ। ਤੁਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਘੱਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਘੱਟਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਬੈਠ ਜਾਓ।
ਆਪਣੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ
ਅਜਿਹੇ ਜੁੱਤੇ ਚੁਣਨ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਹੋਣ, ਚੰਗੀ ਕੁਸ਼ਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਹਾਰਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤਲੇ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਪਕੜ ਹੋਵੇ, ਤੁਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫਿਸਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਅੱਡੀ, ਘਿਸੇ ਹੋਏ ਜੁੱਤੇ ਜਾਂ ਫਲੈਟ ਸੈਂਡਲ ਜਾਂ ਚੱਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਤੁਰਨ ਨਾਲ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਲਈ ਸਹਾਰਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ।
ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰੋ
ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹਿਲਾਉਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਿੱਟੇ ਘੁੰਮਾਉਣ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੈਰ ਨਾਲ ਕਠੋਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਲ ਭਰ ਇਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦਰਦ ਜਾਂ ਬੇਅਰਾਮੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੋਂ ਬਚੋ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸਾਲ ਭਰ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ
ਗਠੀਏ ਲਈ ਆਪਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਲਾਜ ਆਮ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਜੇਕਰ ਦਰਦ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਲੈਣਾ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾੜ ਵਿਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਦਿਲ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜੋਖਮ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅੰਤਰੀਵ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।
ਆਰਾਮ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਕਾਫ਼ੀ ਨੀਂਦ ਲਓ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਓ। ਥਕਾਵਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜੋੜ ਦਰਦਨਾਕ, ਸੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਛੂਹਣ ਲਈ ਗਰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਸਤਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਰੁਕੋ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਤਾਂਕਿ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ, ਸੋਜ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅੰਗ 'ਤੇ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।
ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ
ਗਠੀਏ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਛੋਟੇ ਰਸਤੇ ਲੈਣਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਕ ਜੁੱਤੇ ਪਹਿਨਣਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਬੇਅਰਾਮੀ ਜਾਂ ਦਰਦ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਠੀਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-