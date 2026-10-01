ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਖਰਾਬ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ
ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪੈਕਡ ਫੂਡ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਡਾਈਟ ਖਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : October 1, 2026 at 9:31 AM IST
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਬੋਝ ਸ਼ੂਗਰ, ਮੋਟਾਪਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਦਲਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਵਧਦੀ ਆਮਦਨ, ਜੰਕ, ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਦੋਵਾਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਡਿਸਲਿਪੀਡੀਮੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਟੀ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।-ਡਾ. ਹੇਮਲ ਸ਼ਾਹ , ਨੈਫਰੋਲੋਜਿਸਟ
ਲੂਣ, ਖੰਡ ਅਤੇ ਤੇਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਤਿੰਨ ਚਿੱਟੇ ਜ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਚੁੱਪ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਕਾਏ ਗਏ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੇਵਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਅਕਸਰ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਲੁਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ SOS ਮੁਹਿੰਮ?
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੂਣ, ਖੰਡ ਅਤੇ ਤੇਲ ਵਰਗੀਆਂ ਲੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਕਿਡਨੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਮਰ ਗਾਂਧੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇਫਰੋਲੋਜਿਸਟਾਂ ਨੇ SOS (ਲੂਣ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਖੰਡ) ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਲੂਣ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਖੰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਹੇਮਲ ਸ਼ਾਹ , ਨੈਫਰੋਲੋਜਿਸਟ
SOS ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ?
- S- ਲੂਣ: ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਡੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- O- ਤੇਲ: ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲੁਕਵੇਂ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸ ਫੈਟ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।
- S- ਸ਼ੂਗਰ: ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ, ਕੈਚੱਪ ਅਤੇ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਸਨੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਖੰਡ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਜਿਗਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਡਾਈਟ ਖਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਦਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਖਪਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਸਨੈਕਸ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਲੂ ਦੇ ਚਿਪਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਕੇਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15 ਗ੍ਰਾਮ ਲੂਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੂਣ ਦੇ ਸੇਵਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।-ਡਾ. ਹੇਮਲ ਸ਼ਾਹ , ਨੈਫਰੋਲੋਜਿਸਟ
ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕ 'ਚੁੱਪ ਕਾਤਲ'
ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਆਮ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦੋਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ 'ਚੁੱਪ ਕਾਤਲ' ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ। ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੜਾਅ 1 ਅਤੇ 3 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ), ਤਾਂ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਹੇਮਲ ਸ਼ਾਹ , ਨੈਫਰੋਲੋਜਿਸਟ
ਡਾਕਟਰ ਨੇ 2008-2009 ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਦਸ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਝ ਸ਼ੂਗਰ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ
ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਗੁਰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋ ਪੁਰਾਣੀ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਡਾਇਲਸਿਸ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਲੂਣ, ਖੰਡ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਨਾ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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