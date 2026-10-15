ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦਵਾਈ ਸਰੀਰ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ
ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੀਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
Published : October 15, 2026 at 4:48 PM IST
ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ, ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਚਕ ਉਪ-ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇਪਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਹੋਵੇ।
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫਿਲਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਦਿਲੀਪ ਐਮ. ਬਾਬੂ, ਨੈਫਰੋਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ
ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ?
ਆਪਣੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਿਲਟਰ ਸਮਝੋ ਜੋ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਲੂਣ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੀ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ (CKD) ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਿਲਟਰਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੋ ਮੁੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
- ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ: ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਆਮ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ: ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਗੁਰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ?
ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਦਿਲੀਪ ਐਮ. ਬਾਬੂ, ਨੈਫਰੋਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ
- ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ: NSAIDs ਗੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਅਤੇ ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ ਦਵਾਈਆਂ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਂਟੀ-ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਵਾਈਆਂ ਗੁਰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਸ਼ੂਗਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ: ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ: ACE ਇਨਿਹਿਬਟਰ ਅਤੇ ARB ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
- ਐਂਟੀਸਾਈਡ ਅਤੇ ਐਸਿਡਿਟੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ: ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ CKD ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਐਸਿਡਿਟੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ eGFR ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣਗੇ। ਐਲਬਿਊਮਿਨ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜੋ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਖੋਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਦਿਲੀਪ ਐਮ. ਬਾਬੂ, ਨੈਫਰੋਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ
ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਓ
- ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ, ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ।
- ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ, ਵਿਟਾਮਿਨ, ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਪੂਰਕ।
- ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਸੂਚੀ ਰੱਖੋ।
- ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਬਦਲੋ।
- ਖੂਨ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
- ਬਿਮਾਰੀ, ਉਲਟੀਆਂ, ਦਸਤ ਜਾਂ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਮੰਗੋ।
- ਸਵੈ-ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚੋ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ, ਓਵਰ-ਦੀ-ਕਾਊਂਟਰ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਹਰਬਲ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਦਿਲੀਪ ਐਮ. ਬਾਬੂ, ਨੈਫਰੋਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ
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