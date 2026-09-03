ਬਿਨਾਂ ਸਰਜਰੀ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਸਟੇਜ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ
ਹਰ ਗੰਢ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਰ ਗੰਢ ਲਈ ਤਰੁੰਤ ਬਾਇਓਪਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
Published : September 3, 2026 at 2:29 PM IST
ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਵਿੱਚ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਗੰਢ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਦਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਓਪਨ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਪਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਵਿੱਚ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਗੰਢ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਦਾਨ ਲਈ ਓਪਨ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਾਡਰਨ ਮੈਡੀਸਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੱਡੇ ਚੀਰੇ ਦੇ ਗੰਢ ਦੀ ਸਹੀਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਵਿੱਚ ਦਿਖਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੋਡਿਊਲ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਰੁੰਤ ਬਾਇਓਪਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਸੋਜ ਜਾਂ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਤੇ ਬਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੋਡਿਊਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਭਾਰ, ਜਗ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਸਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਕ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਸਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਸੈਂਪਲਿੰਗ।-ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਗੋਦਾਰਾ
ਹਮਲਾਵਰ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ?
ਹਮਲਾਵਰ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ ਅਜਿਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਤਕਨੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਵੱਡੇ ਚੀਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਛੋਟੇ ਚੀਰਾਂ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਛੇਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।
PET-CT ਸਕੈਨ ਇੱਕ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਟੂਲ
PET-CT ਸਕੈਨ ਮਾਡਰਨ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀਂ-ਸਹੀਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਟੂਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦਿਖਾਉਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, PET ਸਕੈਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ PET-CT ਸਕੈਨ ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਿਖਾਉਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਇਓਪਸੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਰਫ਼ PET-CT ਸਕੈਨ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੋਜ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਟਿਸ਼ੂ ਨਿਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
PET-CT ਸਕੈਨ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਹਨ?
ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲ ਆਮ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਕੈਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਜਿੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਟਿਊਮਰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੋਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੈਨ ਵਿੱਚ ਚਮਕੀਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟਿਊਮਰ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂ ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬ੍ਰੌਨਕੋਸਕੋਪਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ
ਬ੍ਰੌਨਕੋਸਕੋਪਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਰੇਡੀਅਲ-ਪਰੋਬ EBUS ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਤਲੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਪਤਲੇ ਬ੍ਰੌਨਕੋਸਕੋਪਿਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਨੋਡਿਊਲ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਨਵੈਕਸ-ਪ੍ਰੋਬ EBUS ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੀਡੀਏਸਟਾਈਨਲ ਜਾਂ ਹਿਲਰ ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਈ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਲਾਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬ੍ਰੌਨਕੋਸਕੋਪੀ ਕੀ ਹੈ?
ਬ੍ਰੌਨਕੋਸਕੋਪੀ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਮੂੰਹ ਜਾਂ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਨਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਟਿਊਬ ਪਾਉਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਟਿਊਬ ਦੇ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਲਾਈਟ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਫ ਦੇਖ ਪਾਉਦੇ ਹਨ।
ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ?
ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 1.6 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇਂ ਸਮੋਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਖੋਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਦੇਂ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਡੋਨ (ਇੱਕ ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ ਗੈਸ), ਐਸਬੈਸਟਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਸੀਨੋਜਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਜੇਨੇਟਿਕ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ ਦੇ ਸਪੰਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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