ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਕੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਸਰ? ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਭਾਰੀ!

ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਕੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਸਰ? ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਭਾਰੀ!
ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਲਈ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
Published : November 2, 2026 at 4:12 PM IST
ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਕੱਠ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਅਤੇ ਮਨਪਸੰਦ ਭੋਜਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਿਠਾਈਆਂ, ਤਲੇ ਹੋਏ ਸਨੈਕਸ ਅਤੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੂਣ, ਖੰਡ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਰਬੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰੀ ਭੋਜਨ ਦਿਲ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ।
ਕਦੇ-ਕਦੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਖਾਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਆਦਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਾਗਣਾ, ਸਹੀ ਨੀਂਦ ਦੀ ਘਾਟ, ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਇਹ ਸਭ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਆਰਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਦਿਲ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਚੇਰੂਕੂ, ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ
ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ?
ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਂਦੇ-ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਭੋਜਨਾਂ ਦਾ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਢਿੱਡ ਭਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, 6 ਤੋਂ 7 ਘੰਟੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਲਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
ਕਿਸਨੂੰ ਖਾਸ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ?
ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਚੇਰੂਕੂ, ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ
ਕਿਹੜੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ?
- ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
- ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼
- ਠੰਡਾ ਪਸੀਨਾ
- ਅਚਾਨਕ ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ
- ਭਾਰੀ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਹਜ਼ਮੀ
- ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ
- ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਦਰਦ ਬਾਂਹ ਜਾਂ ਜਬਾੜੇ ਤੱਕ ਫੈਲਣਾ
ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਕ ਦਿਲ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ?
ਦਿਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪੈਟਰਨ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਭਾਰੀ ਖਾਣਾ, ਤਲੇ ਹੋਏ ਸਨੈਕਸ, ਮਿਠਾਈਆਂ, ਸ਼ਰਾਬ, ਨੀਂਦ ਦੀ ਘਾਟ, ਸੈਰ ਛੱਡਣਾ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਵਰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ, ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਤਣਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਦਿਲ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਠੰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਮਨੀਆਂ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਅਜੇ ਦੁਆ, ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਯੂਨਿਟ ਹੈੱਡ
ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ?
- ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਾਓ।
- ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਪਲੇਟ ਸਲਾਦ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੋ।
- ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਮਿੰਟ ਸੈਰ ਕਰੋ।
- ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ।
- ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ।
- ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰੋ।
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