ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਸੇਕਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਨਲੇਵਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ?
ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਸੇਕਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : December 11, 2025 at 10:56 AM IST
ਸਰਦੀਆਂ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਘਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਅੰਗੀਠੀਆਂ ਬਾਲ ਕੇ ਅੱਗ ਸੇਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿੱਘ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਗ ਸੇਕਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗੀਠੀਆਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਗੰਧਹੀਨ ਗੈਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਚੌਹਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਲਾ ਜਾਂ ਲੱਕੜ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਾੜਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ (CO) ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੈਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ, ਗੰਧ ਜਾਂ ਸੁਆਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦਮ ਘੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।- ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਚੌਹਾਨ
ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਘ ਲੈਣ ਲਈ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗੀਠੀਆਂ ਸਾੜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਆਦਤ ਨਾਲ ਸਿਰ ਦਰਦ, ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ, ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ
ਡਾ. ਚੌਹਾਨ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਆਮ ਜਲਣ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਚੌਹਾਨ
ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ?
ਡੀਡੀਯੂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿਖੇ ਐਮਡੀ (ਮੈਡੀਸਨ) ਡਾ. ਸੋਨੀਆ ਕਸ਼ਯਪ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਵੀ ਅੰਗੀਠੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦਮੇ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਗੀਠੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।-ਡਾ. ਸੋਨੀਆ ਕਸ਼ਯਪ
ਅੰਗੀਠੀ ਦੇ ਧੂੰਏ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
ਡਾ. ਕਸ਼ਯਪ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਗੀਠੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਣ, ਸਿਰ ਦਰਦ, ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀਪਨ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਸੋਜ, ਐਲਰਜੀ ਦਾ ਵਿਗੜਨਾ, ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਆਮ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। -ਡਾ. ਕਸ਼ਯਪ
ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ
ਡੀਡੀਯੂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਐਮਡੀ (ਮੈਡੀਸਨ) ਡਾ. ਕਪਿਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਵਿੱਚ ਬਰੀਕ ਕਣ (PM2.5), ਸਲਫਰ ਗੈਸਾਂ ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਕਸਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਲੀ, ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ, ਜਲਣ, ਸੋਜ, ਧੁੰਦਲੀ ਨਜ਼ਰ, ਸੁੱਕੀ ਅੱਖ ਸਿੰਡਰੋਮ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਨਜਕਟਿਵਾਇਟਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।-ਡਾ. ਕਪਿਲ
ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗੀਠੀ ਦੇ ਧੂੰਏ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ?
ਡਾਕਟਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗੀਠੀ ਦੇ ਧੂੰਏ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗੀਠੀ ਦੇ ਧੂੰਏ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਦਮੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਦੌਰੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
- ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰੂਣ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਫੇਫੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
- ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਅੰਗੀਠੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਕਿਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ?
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੀਟਰ ਅਤੇ ਬਲੋਅਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧੂੰਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੈਸ ਹੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਮਿਆਨਾ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਹਵਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਗੀਠੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਅੱਗ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਬਲਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
