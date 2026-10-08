Cardiac arrest ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ, ਜਾਣੋ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਾਨ?

Cardiac arrest ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ, ਜਾਣੋ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਾਨ?
ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
Published : October 8, 2026 at 3:26 PM IST
ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ 'ਤੇ ਸੋਗ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਅਦਾਕਾਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੋਆ ਸਥਿਤ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਚਾਨਕ ਵਿਗੜ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਕੀ ਹੈ?
ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਅਚਾਨਕ ਧੜਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਜਲਈ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਅਨਿਯਮਿਤ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ (ਐਰੀਥਮੀਆ) ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਪੰਪ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਬਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਜਾਨਲੇਵਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਹਰਸ਼ਲ ਇੰਗਲ, ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ
ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ
ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅੰਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਦਿਲ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਾਰਨ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਹਰਸ਼ਲ ਇੰਗਲ, ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ
ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਪੈਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੀਏ?
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੋਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਮੋਢੇ ਥਪਥਪਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, "ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ?" ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਮ ਵਾਂਗ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ 112 ਜਾਂ 108 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ AED ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਹੋ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ CPR ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ AED ਆਵੇ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵੌਇਸ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। CPR ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹਰ ਦੋ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ CPR ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲੋ।-ਡਾ. ਹਰਸ਼ਲ ਇੰਗਲ, ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ
ਸੀਪੀਆਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਪੀਆਰ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡੀਫਿਬ੍ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਰਾਹਗੀਰ ਦੁਆਰਾ ਤੁਰੰਤ ਸੀਪੀਆਰ ਬਚਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੀਪੀਆਰ ਰਾਹਗੀਰ ਬਚਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੜੀ ਹੈ।
ਸੀਪੀਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ?
ਕਿਸੇ ਬਾਲਗ ਨੂੰ ਸੀਪੀਆਰ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਮਤਲ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੇਟਾਓ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੋ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਬਾਓ, ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ 100 ਤੋਂ 120 ਵਾਰ ਛਾਤੀ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਧੱਕੋ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਗੈਰ-ਸਿਖਿਅਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸੀਪੀਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹਰ 30 ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਹਰਸ਼ਲ ਇੰਗਲ, ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ
ਚਿਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ
ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਘੰਟਿਆਂ, ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦਰਦ ਜਾਂ ਦਬਾਅ, ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਤੇਜ਼ ਧੜਕਣ, ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ, ਮਤਲੀ, ਠੰਢਾ ਪਸੀਨਾ, ਬਾਹਾਂ, ਜਬਾੜੇ, ਗਰਦਨ ਜਾਂ ਪਿੱਠ ਤੱਕ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ ਦਰਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਅਚਾਨਕ ਦਿਲ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਉੱਚ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
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