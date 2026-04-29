ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ੂਗਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ? ‘ਲਾਲ ਪਰੀ’ ਪੀਣ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਹਰੇ, ਦੇਖੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ

ਸ਼ੂਗਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੰਨੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ? ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਖੁਲਾਸਾ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਰਿੰਦਰ ਥਿੰਦ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ...

ਕਿਵੇਂ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ? ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ?
Published : April 29, 2026 at 5:40 AM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੁਆਦ ਕੌੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਲਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ੂਗਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ? (ETV Bharat)

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਂ ਸੀਮਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਲੱਤ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੈਨਕਿਰਿਆਸ (ਇਹ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ) ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਲੋਰੀ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਅਚਾਨਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਅਸਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਾਫੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਨਲੇਵਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ੂਗਰ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਪ ਵਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਟਾਈਪ ਟੂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪੀੜੀ ਦਰ ਪੀੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਟਾਈਪ ਟੂ ਸ਼ੂਗਰ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।-ਡਾਕਟਰ ਗੌਰਵ ਸੱਚਦੇਵਾ ,ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗ ਮਾਹਿਰ

ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਉੱਤੇ ਅਸਰ?

ਡਾਕਟਰ ਗੌਰਵ ਸਚਦੇਵਾ ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗ ਮਾਹਰ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ੂਗਰ ਵਧਣ ਅਤੇ ਘਟਣ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਜਦੋਂ ਖਾਲੀ ਢਿੱਡ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਾਈਪੋਗਲੈਸਿਮਿਆ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈਪੋਗਲੈਸਿਮਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ? (ETV Bharat)

ਡਾਕਟਰ ਗੌਰਵ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ, ਪੁਰਸ਼ 30 ਐਮਐਲ ਤੱਕ ਦੇ 2 ਪੈੱਗ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ 30 ਤੋਂ 45 ਐਮਐਲ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪੈੱਗ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਐਲਕੋਹਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ, ਜੋ ਅੰਗਰੇਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਫਾਇੰਡ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਨ-ਰਿਫਾਇੰਡ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦੀ ਐਲਕੋਹਲ ਬਾਏ ਵਾਟਰ ਹੈ? ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਸਪਿਰੀਟ ਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁੱਝ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇਖੇ ਕਿ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਸਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਵਾਈਨ, ਬੀਅਰ ਜਾਂ ਸਕੌਚ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਕੋਹਲ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਸ਼ੂਗਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸ਼ੂਗਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈਕ ਕਰਵਾਓ। -ਡਾਕਟਰ ਗੌਰਵ ਸੱਚਦੇਵਾ ,ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗ ਮਾਹਿਰ

ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? (ETV Bharat)

ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅੰਕੜੇ?

ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10.1 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 11.4 ਫੀਸਦੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੇਕਰ 100 ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 11 ਲੋਕ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਇਬਿਟੀਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 2021 ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 79 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ 74.2 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 101 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। 136 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰੀ ਡੈਬਿਟਿਕ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਹਨ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਢਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ (ETV Bharat)

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇੱਕਠਾ ਹੋਇਆ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਫਾਈਨੈਂਸ ਐਂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, 2019 ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਲਗਭਗ 19.9 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਭਾਵ ਕਿ 100 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅੰਗਰੇਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਿੰਨਾ? (ETV Bharat)

ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪੀ ਰਹੇ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ?

ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸੇਵਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 22ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਕਿਮ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ, ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਣੀਪੁਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਆਸਾਮ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਕਿਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

"ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਇੱਕ ਟਰੈਂਡ ਬਣਿਆ"

ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਤੀ ਖੁਰਾਨਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਇੱਕ ਟਰੈਂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਐਵਰੇਜ, ਪਰ ਕੈਪੀਟਲ (Per Capital) ਮਹੀਨੇ ਵਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸੇਵਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਗਭਗ 40 ਫੀਸਦੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ ਲੋਕ ਸਲਾਨਾ 4.5 ਲੀਟਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਗਭਗ 8 ਲੀਟਰ ਹੈ।"

ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ (ETV Bharat)

ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਜ਼ਨ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਨਸੂਲਿਨ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾਲਾ ਅੰਗ ਪੈਨਕਿਰਿਆਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

