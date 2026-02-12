ਕੈਂਸਰ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਇਸ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਜਾਨ, ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ

ਕੈਂਸਰ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਇਸ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਜਾਨ, ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ
ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਜੇਮਜ਼ ਵੈਨ ਡੇਰ ਬੀਕ ਦੀ ਮੌਤ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ...
Published : February 12, 2026 at 3:17 PM IST
COLORECTAL CANCER: ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਜੇਮਜ਼ ਵੈਨ ਡੇਰ ਬੀਕ, ਜੋ "ਡਾਸਨਜ਼ ਕਰੀਕ" ਵਿੱਚ ਡਾਸਨ ਲੀਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਘਰ-ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਦਾ 11 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ 48 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਨ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਜੇਮਜ਼ ਡੇਵਿਡ ਵੈਨ ਡੇਰ ਬੀਕ ਦਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।" ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ,"ਜੇਮਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹਿੰਮਤ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬਿਤਾਏ।"
ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 48 ਸਾਲਾ ਅਦਾਕਾਰ ਜੇਮਜ਼ ਵੈਨ ਡੇਰ ਬੀਕ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੱਛਣ ਉਸਦੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੌਫੀ ਪੀਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਮ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਜੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਨ ਡੇਰ ਬੀਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੋਲਡ ਪਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਜ 3 ਕੈਂਸਰ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਲੱਛਣ ਜੋ ਮੈਂ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸੀ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਜਿਸਦਾ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੌਫੀ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। -ਵੈਨ ਡੇਰ ਬੀਕ
ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਕੀ ਹੈ?
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਕੇ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਆਂਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਆਮ ਕਿਸਮ ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਦੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪਰ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਇਲਾਜਯੋਗ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। -ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਕੇ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ
ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕੈਂਸਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਵੱਡੀ ਆਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਬੇਕਾਬੂ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈੱਲ ਕੋਲਨ ਦੀ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੌਲੀਪਸ ਨਾਮਕ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੌਲੀਪਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਨਾਲ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ
ਟੱਟੀ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ: ਟੱਟੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਾਅ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਸਤ, ਕਬਜ਼ ਜਾਂ ਟੱਟੀ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਢਿੱਲੀ ਜਾਂ ਪਤਲੀ ਟੱਟੀ ਕੋਲਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗੁਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਵਗਣਾ ਜਾਂ ਟੱਟੀ ਵਿੱਚੋ ਖੂਨ ਆਉਣਾ: ਤੁਹਾਡੀ ਟੱਟੀ ਵਿੱਚੋ ਖੂਨ ਵਗਣਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਵਗਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੱਟੀ ਦੌਰਾਨ ਖੂਨ ਵਗਣਾ ਬਵਾਸੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਲੱਛਣ ਹੈ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੂਨ ਵਗਣਾ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।
ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਭਾਰ ਘਟਣਾ: ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਜਾਂ ਕਸਰਤ ਦੇ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਭਾਰ ਘਟਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਭਾਰ ਘਟਣਾ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਊਰਜਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਜਾਂ ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਰਾਮੀ: ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ, ਕੜਵੱਲ ਜਾਂ ਫੁੱਲਣਾ ਜੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਬੇਅਰਾਮੀ ਟਿਊਮਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਦਖਲ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ: ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਥਕਾਵਟ ਅਕਸਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਕਾਰਨ ਅਨੀਮੀਆ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਅ ਹੈ।
ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਾਰਨ?
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਰਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
- ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਵਾਈਨ ਪੀਣ ਨਾਲ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ 15 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ
- ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਜਾਂ ਮੋਟਾਪਾ ਹੋਣਾ
- ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਲ ਮੀਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਮੀਟ ਖਾਣਾ
