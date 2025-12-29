ETV Bharat / health

ਪਿਸ਼ਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਤਰਾ? ਟਾਇਲਟ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ

ਪਿਸ਼ਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

HOLDING URINE CAN CAUSE UTI
HOLDING URINE CAN CAUSE UTI (Getty Image)
ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗ (UTI) ਇੱਕ ਆਮ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਜਨਤਕ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...

ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗ ਕੀ ਹੈ?

ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਮੂਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗ ਬਲੈਡਰ, ਗੁਰਦੇ ਅਤੇ ਮੂਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। NIH ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗ ਉਦੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੀਟਾਣੂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਗੁਦਾ ਤੋਂ ਮੂਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਟਾਇਲਟ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ?

  1. ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਤਕ ਟਾਇਲਟ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ UTI ਦਾ ਖਤਰਾ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗ ਲਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
  2. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਾਇਲਟ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਪੱਟਾਂ ਅਤੇ ਪਿੱਠ ਦੀ ਚਮੜੀ ਹੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਮੜੀ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰੁਕਾਵਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸੀਟ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
  3. ਟਾਇਲਟ ਸੀਟਾਂ ਅਕਸਰ ਸਖ਼ਤ, ਗੈਰ-ਪੋਰਸ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। UTI ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਤਹਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ।
  4. ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੂਤਰ-ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ।

ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ

ਜਨਤਕ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:-

  1. NCBI ਖੋਜ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 2022 ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਤਕ ਟਾਇਲਟ ਗੰਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਬਲੈਡਰ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ।
  2. ਟਾਇਲਟ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਗਾੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ।
  3. ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬੈਠਣਾ ਬਲੈਡਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਰੋਕਥਾਮ

ਜਨਤਕ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਸਾਧਾਰਨ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-

  1. ਵੈਸਟਨ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਇਲਟ ਸੀਟ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸੀਟ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
  2. ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਪੂੰਝਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।
  3. ਟਾਇਲਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ।
  4. ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਜਨਤਕ ਟਾਇਲਟ ਯੂਟੀਆਈ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੰਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੰਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੋਕਣ ਵਰਗੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਸਫਾਈ ਆਦਤਾਂ ਵੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।

