ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਹਾਈ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ, ਜਾਣੋ ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਕਾਰਨ
ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Published : October 24, 2025 at 6:05 PM IST
HIGH URIC ACID DANGEROUS FOR EYES: ਹਾਈ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਪੱਧਰ, ਜਿਸਨੂੰ ਹਾਈਪਰਯੂਰੀਸੀਮੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਗਠੀਆ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੋਜ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਹਾਈਪਰਯੂਰੀਸੀਮੀਆ (ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ) ਸੋਜ, ਆਕਸੀਡੇਟਿਵ ਤਣਾਅ, ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਨੋਸੋਡੀਅਮ ਯੂਰੇਟ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੁੱਕੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸੋਜ, ਜਾਂ ਰੈਟੀਨਾ ਅਤੇ ਆਪਟਿਕ ਨਰਵ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਅੱਖ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਗਲਾਕੋਮਾ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਪਿਊਰੀਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ 'ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਿਊਰੀਨ ਲਾਲ ਮੀਟ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬੀਨਜ਼ ਵਰਗੇ ਭੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਪਿਊਰੀਨ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੁਰਦੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਈਪਰਯੂਰੀਸੀਮੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਮੋਨੋਸੋਡੀਅਮ ਯੂਰੇਟ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੋੜਾਂ, ਗੁਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੋਜ ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਲਕਾਂ, ਕੰਨਜਕਟਿਵਾ, ਐਕਿਊਸ ਹਿਊਮਰ ਅਤੇ ਆਇਰਿਸ ਦੀ ਸੋਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਲੀ, ਜਲਣ ਅਤੇ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਸੁੱਕੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ:
ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਸੁੱਕੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਖੁਸ਼ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਣ, ਲਾਲੀ, ਜਲਣ ਅਤੇ ਧੁੰਦਲੀ ਨਜ਼ਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਸ਼ਕੀ ਕੌਰਨੀਆ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਗ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਾਊਟ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਈਪਰਯੂਰੀਸੀਮੀਆ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਆਕੂਲਰ ਟੋਫੀ ਦਾ ਗਠਨ:
ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਕੂਲਰ ਟੋਫੀ ਮੋਨੋਸੋਡੀਅਮ ਯੂਰੇਟ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹਨ ਜੋ ਅੱਖ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਲਕਾਂ, ਕੰਨਜਕਟਿਵਾ, ਕੌਰਨੀਆ, ਜਾਂ ਸਕਲੇਰਾ। ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੇਕਾਬੂ ਉੱਚ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਪੱਧਰ (ਹਾਈਪਰਯੂਰੀਸੀਮੀਆ) ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹਨ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਗਾਊਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਲਾਲੀ, ਸੋਜ ਜਾਂ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਦ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਯੂਵੀਟਿਸ:
ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ (NLM) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਵੀਟਿਸ, ਯੂਵੀਲ ਟ੍ਰੈਕਟ (ਆਇਰਿਸ, ਸਿਲੀਰੀ ਬਾਡੀ, ਅਤੇ ਕੋਰੋਇਡ) ਦੀ ਸੋਜਸ਼, ਯੂਰੀਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਧੁੰਦਲੀ ਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਫਲੋਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਯੂਵੀਟਿਸ ਸਥਾਈ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਪਰਯੂਰੀਸੀਮੀਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸੋਜਸ਼ ਅਤੇ ਆਕਸੀਡੇਟਿਵ ਤਣਾਅ ਦੁਆਰਾ ਯੂਵੀਟਿਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਗਲਾਕੋਮਾ:
ਗਲਾਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਆਪਟਿਕ ਨਰਵ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੱਖ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਚ ਯੂਰੀਕ ਐਸਿਡ ਪੱਧਰ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਡੇਟਿਵ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਨਾੜੀ ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਗਲਾਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੀ ਹਾਈਪਰਯੂਰੀਸੀਮੀਆ ਆਪਟਿਕ ਨਰਵ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਯੂਰੀਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰੈਟਿਨਲ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ:
ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ (NLM) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਈਪਰਯੂਰੀਸੀਮੀਆ ਰੈਟੀਨਾ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੈਸਕੁਲਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਸ਼ਿਕਾ ਘਣਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਆਕਸੀਡੇਟਿਵ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸੋਜਸ਼ ਰੈਟਿਨਾ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੈਟਿਨਾ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਦਿਲ ਜਾਂ ਪਾਚਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ।
(ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨ, ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।)