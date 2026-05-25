ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਅਲਰਟ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਇਬੋਲਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Published : May 25, 2026 at 1:46 PM IST
ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਨੇ ਕਾਂਗੋ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ (DRC) ਅਤੇ ਯੂਗਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਇਬੋਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 17 ਮਈ ਨੂੰ WHO ਨੇ ਲਾਗਾਂ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਨਿਯਮਾਂ 2005 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਬੋਲਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਕਾਂਗੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਬੋਲਾ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗੋ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 904 ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ 119 ਸ਼ੱਕੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੱਕੀ ਇਬੋਲਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ 170 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੱਕੀ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਟੂਰੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੁਣ ਕਾਂਗੋ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਬੋਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਡੀਆਰਸੀ ਅਤੇ ਯੂਗਾਂਡਾ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰੀਪਬਲਿਕ ਆਫ ਕਾਂਗੋ ਅਤੇ ਯੂਗਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਇਬੋਲਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਅਫਰੀਕਾ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਖੇਪ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਪਲਾਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਕਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ
ਸਹਾਇਤਾ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਡੀਆਰਸੀ, ਯੂਗਾਂਡਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਬੋਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਹਾਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗੋ ਅਤੇ ਯੂਗਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਇਬੋਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਬੋਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ) ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗੋ, ਯੂਗਾਂਡਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਥਰਮਲ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (DGHS) ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ (SOPs) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਬੋਲਾ ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ 'ਤੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਬੋਲਾ ਦਾ ਬੁੰਡੀਬੁਗਯੋ ਸਟ੍ਰੇਨ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ
ਇਬੋਲਾ ਦਾ ਬੁੰਡੀਬੁਗਯੋ ਸਟ੍ਰੇਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਵਾਇਰਸ ਹੈ। ਇਸ ਸਟ੍ਰੇਨ ਲਈ ਕੇਸ ਮੌਤ ਦਰ ਲਗਭਗ 30 ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਬੋਲਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਟ੍ਰੇਨ ਲਈ ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੁੰਡੀਬੁਗਯੋ ਸਟ੍ਰੇਨ ਲਈ ਕੋਈ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਟੀਕਾ ਜਾਂ ਖਾਸ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਬੋਲਾ ਵਾਇਰਸ ਕਿਸੇ ਸੰਕਰਮਿਤ ਜਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖੂਨ, ਲਾਰ, ਪਸੀਨਾ, ਉਲਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ।
ਇਬੋਲਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਛਣ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ, ਥਕਾਵਟ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਭੀਰ ਉਲਟੀਆਂ, ਦਸਤ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਅੰਗ ਅਸਫਲਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਬੋਲਾ ਦੇ ਬੁੰਡੀਬੁਗਯੋ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਕਾਂਗੋ ਅਤੇ ਯੂਗਾਂਡਾ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੰਕਰਮਣ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-