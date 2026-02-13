ETV Bharat / health

ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ! ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਲੱਛਣ, ਬਸ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾ ਕਰਿਓ ਗਲਤੀ

ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ।

HEART VALVE VS HEART ATTACK
HEART VALVE VS HEART ATTACK (Getty Image)
By ETV Bharat Health Team

Published : February 13, 2026 at 5:32 PM IST

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਗਭਗ 28 ਫੀਸਦੀ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋ ਲੋਕ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਹਾਰਟ ਵਾਲਵ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਦੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਵਾਲਵ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਹਾਰਟ ਵਾਲਵ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ?

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਾਰਟ ਵਾਲਵ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਅਤੇ ਹਾਰਟ ਵਾਲਵ ਦੋਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ। ਦਿਲ ਦੇ ਚਾਰ ਵਾਲਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚਾਰ ਹਾਰਟ ਵਾਲਵ ਖੂਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਦਿਲ ਦੇ ਵਾਲਵ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਜਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਹਾਰਟ ਵਾਲਵ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਰਟ ਵਾਲਵ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਰੀਰ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦਿਲ ਦੇ ਵਾਲਵ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਹਾਰਟ ਵਾਲਵ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ

ਥਕਾਵਟ: ਥਕਾਵਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰਟ ਵਾਲਵ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਵੀ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੈਰਾਂ ਜਾਂ ਗਿੱਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਰਾਂ ਜਾਂ ਗਿੱਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੋਜ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰ ਸੋਜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ: ਹਾਰਟ ਵਾਲਵ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੇਜ਼ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ: ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਅਨਿਯਮਿਤ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ: ਡਾਕਟਰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਤੁਰਨ ਜਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਾਰਟ ਵਾਲਵ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ

  1. ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰਟ ਵਾਲਵ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
  2. ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  3. ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ, ਮੋਟਾਪਾ ਆਦਿ ਹਾਰਟ ਵਾਲਵ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।
  4. ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਵਾਲਵ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਵਾਲਵ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਠੀਏ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਮਾਈਟਰਲ ਅਤੇ ਐਓਰਟਿਕ ਵਾਲਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਕੋਕਲ ਗਲੇ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਾਲਗ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਥਕਾਵਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜਨਰੇਟਿਵ ਵਾਲਵ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 30 ਫੀਸਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਫੀਸਦੀ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਬੁਢਾਪਾ ਅਤੇ ਪਾਚਕ ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਠੀਏ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਹਾਰਟ ਵਾਲਵ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਹਾਰਟ ਵਾਲਵ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਝ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੱਲ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਇਲਾਜ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

