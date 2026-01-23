ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸਲਾਹ, ਜਾਣੋ ਆਖਿਰ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ?
ਨਿਪਾਹ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Published : January 23, 2026 at 10:38 AM IST
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਿਪਾਹ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਦੀ ਵਾਇਰਸ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਪਾਹ ਵਾਇਰਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਦੋ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਨਿਪਾਹ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਣੇ ਦੇ ਆਈਸੀਐਮਆਰ-ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਵਾਇਰੋਲੋਜੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਪ੍ਰਗਿਆ ਯਾਦਵ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਪਾਹ ਵਾਇਰਸ ਲਈ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਦੋ ਨਰਸਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿਪਾਹ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸੰਕਰਮਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।-ਡਾ. ਪ੍ਰਗਿਆ ਯਾਦਵ
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 19 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਨਿਪਾਹ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। 2007 ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਾਦੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪਾਹ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, 2018 ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਨਿਪਾਹ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ 17 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਨਿਪਾਹ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਪਾਹ ਵਾਇਰਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਰਲ ਦੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਕੋਝੀਕੋਡ ਅਤੇ ਮਲੱਪੁਰਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਪਾਹ ਵਾਇਰਸ ਕੀ ਹੈ?
ਨਿਪਾਹ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਮਗਿੱਦੜ, ਸੂਰ, ਕੁੱਤੇ ਅਤੇ ਘੋੜੇ ਵਰਗੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਪਾਹ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਜ਼ੂਨੋਟਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਪਛਾਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਤੰਬਰ 1998 ਅਤੇ ਮਈ 1999 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ 276 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਿਪਾਹ ਵਾਇਰਸ ਨਿਪਾਹ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਲੋਕਾਂ, ਸੰਕਰਮਿਤ ਚਮਗਿੱਦੜਾਂ ਜਾਂ ਸੰਕਰਮਿਤ ਸੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਫਲਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ, ਦੂਸ਼ਿਤ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਫਲ ਖਾਣ ਜਾਂ ਛੂਹਣ ਜਾਂ ਕੱਚੇ ਖਜੂਰ ਦਾ ਰਸ ਜਾਂ ਤਾੜੀ ਪੀਣ ਵੇਲੇ ਚਮਗਿੱਦੜਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਪਾਹ ਵਾਇਰਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੰਕਰਮਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਨਿਪਾਹ ਵਾਇਰਸ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਰਸਮਾਂ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਪਾਹ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਿਸਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਫਲਾਂ ਦੇ ਚਮਗਿੱਦੜਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਵਸਤੂਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਣਵਰਤੇ ਖੂਹ, ਗੁਫਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਬਿਮਾਰ ਸੂਰਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਨਿਪਾਹ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਮਿਆਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਨਿਪਾਹ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਸਲਾਹ
- ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਸਕਿੰਟਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਣ।
- ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ/ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਏ ਨਿਪਾਹ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਮੇਂ ਮਿਆਰੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਰੋਸੋਲ-ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰਵੇਗਯੋਗ ਗਾਊਨ, ਦਸਤਾਨੇ, ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਗੋਗਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫੇਸ ਸ਼ੀਲਡ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਕਵਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਵਾ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਸਮਰਪਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਸਮਰਪਿਤ, ਗੈਰ-ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਟੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੀਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕੀ ਨਿਪਾਹ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪਾਹ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕੀ ਨਿਪਾਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਰੱਖੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰੋ। ਸਿਹਤ ਸਲਾਹ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਨਿਪਾਹ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚੋ ਜਾਂ ਬੈਰੀਅਰ ਨਰਸਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਿਪਾਹ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।-ਡਾ. ਯਾਦਵ
ਨਿਪਾਹ ਵਾਇਰਸ ਲਈ ਕਲੀਨਿਕਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਪਾਹ ਵਾਇਰਸ ਲਈ ਕਲੀਨਿਕਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਪਾਹ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਸਹੀ ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਵਿਧੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਪਾਹ ਦੀ ਲਾਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੈਸਕੁਲੋਪੈਥੀ ਅਤੇ ਵੈਸਕੁਲਾਈਟਿਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਰੀਵੈਸਕੁਲਰ ਸੈਲੂਲਰ ਘੁਸਪੈਠ, ਸੋਜਸ਼ ਅਤੇ ਨੈਕਰੋਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਵਾਇਰਮੀਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਇਟੋਕਾਈਨ ਅਤੇ ਕੀਮੋਕਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਨਿਕਲ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਹੱਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਨਿਪਾਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ 4 ਤੋਂ 21 ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਖਾਰ, ਸਿਰ ਦਰਦ, ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਪਾਹ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ, ਸਿਰ ਦਰਦ, ਉਲਟੀਆਂ, ਖੰਘ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਚੇਤਨਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਅਸਧਾਰਨ ਹਰਕਤਾਂ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਨਿਪਾਹ ਵਾਇਰਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨਿਕਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਸੀ, ਅਕਸਰ ਗੰਭੀਰ ਸਿਰ ਦਰਦ, ਉਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖੰਘ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਆਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਨ।
ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਪਾਹ ਵਾਇਰਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਅਕਸਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਪੂਰਕ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਉੱਚ ਮੌਤ ਦਰ ਲਈ ਇੱਕ ਜੋਖਮ ਦਾ ਕਾਰਕ ਸੀ।
