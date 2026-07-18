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ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫਲ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ?

ਹੌਥੋਰਨ ਬੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਸਮੱਗਰੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਸੋਜਸ਼ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ...

REDUCE THE RISK OF HEART DISEASE
ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫਲ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਜਾਣੋ ਇਸਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 18, 2026 at 3:20 PM IST

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REDUCE THE RISK OF HEART DISEASE : ਹੌਥੋਰਨ ਫਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਈ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ, ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੀ ਚਰਬੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ, ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ ਕਿ ਹੌਥੋਰਨ ਬੇਰੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ...

ਹੌਥੋਰਨ ਬੇਰੀ ਕੀ ਹੈ?

ਹੌਥੋਰਨ ਬੇਰੀਆਂ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਸੇਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ *ਕ੍ਰੈਟੇਗਸ* ਜੀਨਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਛੋਟੇ ਰੁੱਖਾਂ 'ਤੇ ਉੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਰਪ, ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਮਸ਼ੀਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਛੋਟੇ ਬੇਰੀਆਂ ਚਮਕਦਾਰ ਲਾਲ ਜਾਂ ਗੂੜ੍ਹੇ ਰੰਗ ਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਛੋਟੇ ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਚੀਨੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਬੀ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਹੌਥੋਰਨ ਫਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੰਜੈਸਟਿਵ ਹਾਰਟ ਫੇਲ੍ਹ (CHF), ਐਰੀਥਮੀਆ, ਉੱਚ ਜਾਂ ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਐਥੀਰੋਸਕਲੇਰੋਸਿਸ ਅਤੇ ਉੱਚ ਬਲੱਡ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਪੱਧਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹੌਥੋਰਨ ਫਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿੱਖਾ, ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਮਿੱਠਾ ਸੁਆਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਲ ਦਾ ਰੰਗ ਪੀਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਲਾਲ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੌਥੋਰਨ ਫਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੈਂਡੀਡ ਫਲ, ਜੈਲੀ, ਜੈਮ ਅਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੌਥੋਰਨ ਫਲ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹੌਥੋਰਨ ਦੇ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਕੀ ਹਨ?

ਇਸਦੇ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਹੌਥੋਰਨ ਫਲ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਸਰੋਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੌਥੋਰਨ ਬੇਰੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ...

ਹੌਥੋਰਨ ਫਲ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੌਥੋਰਨ ਫਲ ਪੌਲੀਫੇਨੋਲ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਹ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲਸ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਜਸ਼ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੌਥੋਰਨ ਫਲ ਵਿੱਚ ਦਮਾ, ਲਾਗਾਂ ਅਤੇ ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਹੈ।

ਹੌਥੋਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾੜ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਜਸ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੌਥੋਰਨ ਫਲ 'ਤੇ ਖੋਜ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਇਲਾਜ ਵਜੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੌਥੋਰਨ ਫਲ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੋਜਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਜਸ਼ ਅਤੇ ਦਮੇ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਮਾਹਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੌਥੋਰਨ ਫਲ ਪੂਰਕ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਵਿਰੋਧੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੌਥੋਰਨ ਫਲ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਐਕਟਿਵ ਮਿਸ਼ਰਣ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੌਲੀਫੇਨੋਲ ਅਤੇ ਫਲੇਵੋਨੋਇਡ) ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਜਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਹੌਥੋਰਨ ਫਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੌਥੋਰਨ ਫਲ, ਪੱਤੇ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਟੌਨਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿਲ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਪੰਪਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਰੀ ਧਮਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਕੇ, ਹੌਥੋਰਨ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਚੀਨੀ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ "ਮਾੜੇ" ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ (LDL) ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਫਲੇਵੋਨੋਇਡ ਅਤੇ ਪੌਲੀਫੇਨੋਲ ਦਿਲ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਡੇਟਿਵ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ

ਇਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਹ, ਐਬਸਟਰੈਕਟ, ਰੰਗੋ, ਜਾਂ ਕੈਪਸੂਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੌਲੀ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪੂਰੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੂਨ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ) ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਲਈ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।)

TAGGED:

ਹੌਥੋਰਨ ਬੇਰੀਆਂ
HAWTHORN BERRY FOR HEART HEALTH
RISK OF HEART DISEASE
ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ
REDUCE THE RISK OF HEART DISEASE

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