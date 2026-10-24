ਹੈਂਡਹੈਲਡ ECG ਡਿਵਾਈਸ: ਕੀ ਪੋਰਟੇਬਲ ਹਾਰਟ ਮਾਨੀਟਰ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਜਵਾਬ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਚ ਛੋਟੇ ਡਰਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਜਾਂ ਸੈਂਸਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਸਰਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ...
Published : October 24, 2026 at 3:59 PM IST
HANDHELD ECG DEVICES: ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਹਰ 10 ਵਿੱਚੋਂ 1 ਵਿਅਕਤੀ—ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 11 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ—ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਪੋਰਟੇਬਲ (ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿਜਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ) ਉਪਕਰਣ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਯਸ਼ੋਦਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨਲ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ, ਡਾ. ਜਗਦੇਸ਼ ਮਾਦਿਰੇਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਂਡਹੈਲਡ ECG ਡਿਵਾਈਸ ਅੱਜ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਟੂਲ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ, ਬਿਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਏ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ (ECG) ਅਤੇ ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਮਾਪਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ, ਹੈਂਡਹੈਲਡ ECG ਡਿਵਾਈਸ ਇੱਕ ਛੋਟਾ, ਪੋਰਟੇਬਲ, ਪਾਕੇਟ-ਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਹੀ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ (ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕਾਰਡੀਓਗ੍ਰਾਮ) ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਮਾਪ ਕੇ, ਇਹ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਰਟ ਰਿਦਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯੂਜ਼ਰ ਘਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੱਛਣ (ਜਿਵੇਂ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਾ) ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ, ਤਦ ECG ਰੀਡਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੈਂਡਹੈਲਡ ECG ਡਿਵਾਈਸ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਡਾ. ਜਗਦੇਸ਼ ਮਾਦਿਰੇਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਡਰਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਜਾਂ ਸੈਂਸਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਸਰਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਂਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਧੜਕਣ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦਿਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਗਨਲ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸਰਕਟ ਅਤੇ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਗਨਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਫ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਐਡਵਾਂਸਡ ਐਲਗੋਰਿਦਮ (ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਐਪ ਵਿੱਚ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਗਨਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੇਲੋੜੇ ਸ਼ੋਰ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ (ਨੌਇਜ਼ ਜਾਂ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ) ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੇਵਫਾਰਮ (ਦਿਲ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਰੂਪ) ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਧੜਕਣ ਸਧਾਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ (ਜਿਵੇਂ ਐਟਰੀਅਲ ਫਿਬਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ AFib) ਹੈ। ਕਈ ਹੈਂਡਹੈਲਡ ਡਿਵਾਈਸ ਜਾਂ ਪਾਕੇਟ ECG ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ PDF ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਹੈਲਥ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਕੀ ਇਹ ਦਿਲ ਦੀ ਅਨਿਯਮਿਤ ਧੜਕਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਡਾ. ਜਗਦੀਸ਼ ਮਾਦੀਰੇਡੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੋਰਟੇਬਲ ਈ.ਸੀ.ਜੀ. (ECG) ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਿਲ ਦੀ ਤਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'ਏਟਰੀਅਲ ਫਿਬ੍ਰਿਲੇਸ਼ਨ' (ਦਿਲ ਦੀ ਅਨਿਯਮਿਤ ਧੜਕਣ ਦੀ ਇੱਕ ਆਮ ਕਿਸਮ) ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੰਤਰ ਉਦੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਲੱਛਣ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਯਮਤ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਧੜਕਣ ਜਾਂ ਘਬਰਾਹਟ (palpitations) ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ (ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ) ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਲ ਦੀ ਤਾਲ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਨਿਯਮਿਤ ਧੜਕਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਯੰਤਰ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੁਝ ਪਹਿਨਣਯੋਗ ਯੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦੀ ਗਤੀ (heart rate) ਨੂੰ ਮਾਪਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਯੰਤਰ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਜਲਈ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਮਾਪਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਯੰਤਰ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ (clinical medical evaluation) ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਡਾ. ਜਗਦੀਸ਼ ਮਾਦੀਰੇਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਦੇ ਘਬਰਾਹਟ, ਦਿਲ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਜਾਂ ਅਨਿਯਮਿਤ ਧੜਕਣ, ਜਾਂ ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਪੋਰਟੇਬਲ ਈ.ਸੀ.ਜੀ. (ECG) ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੱਛਣਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਨਾ ਵਰਤੋ
ਡਾ. ਜਗਦੀਸ਼ ਮਾਦੀਰੇਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਐਪਾਂ, ਸਮਾਰਟਵਾਚਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੋਰਟੇਬਲ ਗੈਜੇਟ—ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਜਾਂ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਉਪਕਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਹੀ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।
ਅਜਿਹੇ ਯੰਤਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਆਮ (ਨਾਰਮਲ) ਨਤੀਜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ—ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅਸਧਾਰਨ (ਅਨਾਰਮਲ) ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ?
ਇਹ ਉਪਕਰਣ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 'ਮੈਡੀਕਲ-ਗ੍ਰੇਡ 12-ਲੀਡ ਈਸੀਜੀ' (ECG) ਜਿੰਨੇ ਸਟੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ, ਸਰੀਰ ਜਾਂ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਹਿੱਲਣਾ, ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਣਾ—ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਨਤੀਜੇ (ਰੀਡਿੰਗਾਂ) ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਆਮ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਉਪਕਰਣ ਕਈ ਵਾਰ ਧੜਕਣ ਦੇ ਅਸਧਾਰਨ ਪੈਟਰਨ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ (alert) ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਈਸੀਜੀ (ECG) ਦਾ ਨਤੀਜਾ 'ਆਮ' (normal) ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਸਿੰਗਲ-ਚੈਨਲ ਉਪਕਰਣ ਅਕਸਰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ (heart attack) ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਪਕਰਣ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਧਾਰਨਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਦੋਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਡਾ. ਜਗਦੀਸ਼ ਮਾਡੀਰੇਡੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਅਕਸਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਧੜਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਜਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪੋਰਟੇਬਲ ਡਿਵਾਈਸ (ਛੋਟੇ ਉਪਕਰਣ) ਤੋਂ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ।
ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ECG ਯੰਤਰ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਭਾਵੀ ਅਸਧਾਰਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ, ਡਾਕਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
(ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਿਹਤ-ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਅਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜਾਂ, ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚਿਤ ਰਹੇਗਾ।)