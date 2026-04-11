ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼, ਮੱਛੀ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੂਰਕ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ

ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ।

ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Health Team

Published : April 11, 2026 at 2:54 PM IST

GUIDELINES RELATED TO CHOLESTEROL: ਮੱਛੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਪੂਰਕ ਸਰੀਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਦਿਲ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੱਛੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਪੂਰਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੱਛੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਪੂਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਓਮੇਗਾ-3 ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ (EPA ਅਤੇ DHA) ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਜਸ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਖੂਨ ਦੇ ਜੰਮਣ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਰਮੋਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੱਛੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਪੂਰਕ ਸਾੜ ਵਿਰੋਧੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮੱਛੀ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਓਮੇਗਾ-3 ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ - ਪਰ ਇਹ ਸਟੈਟਿਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ LDL (ਮਾੜੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ) ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਦਵਾਈ (GETTY IMAGES)

ਪੂਰਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ

ਮੱਛੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਪੂਰਕ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ; ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਪੰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਲਗ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੱਛੀ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੋਨਾਲਡ ਐਮ. ਲੋਇਡ-ਜੋਨਸ, ਐਮਡੀ, ਐਸਸੀਐਮ, ਐਫਏਐਚਏ - ਨਵੇਂ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਹਿ-ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਬੋਸਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚੋਬਨੀਅਨ ਅਤੇ ਐਵੇਡੀਸ਼ੀਅਨ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿਖੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ - ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉੱਚ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਾਂ ਐਥੀਰੋਸਕਲੇਰੋਟਿਕ ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੁਲਰ ਬਿਮਾਰੀ (ਏਐਸਸੀਵੀਡੀ) ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮੱਛੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਪੂਰਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਬੂਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਓਵਰ-ਦੀ-ਕਾਊਂਟਰ ਮੱਛੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਪੂਰਕਾਂ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ-ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟੈਟਿਨ - ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਓਵਰ-ਦੀ-ਕਾਊਂਟਰ ਮੱਛੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਪੂਰਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਲੋਇਡ-ਜੋਨਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਆਉਟਲੈਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ।

ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਨਾਲ ਮੱਛੀ ਦਾ ਤੇਲ (GETTY IMAGES)

ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੱਛੀ ਦਾ ਤੇਲ

ਹਿਊਸਟਨ ਦੇ ਯੂਟੀਹੈਲਥ ਵਿਖੇ ਮੈਕਗਵਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੁਲਰ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਜੌਨ ਪੀ. ਹਿਗਿੰਸ, ਐਮਡੀ, ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਛੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਪੂਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲੈਣ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਐਲਡੀਐਲ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਟਰੀਅਲ ਫਾਈਬਰਿਲੇਸ਼ਨ (ਏਐਫਆਈਬੀ) - ਇੱਕ ਅਨਿਯਮਿਤ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ - ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੀਆ ਖੋਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮੱਛੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਪੂਰਕਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਸੇਵਨ AFib ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ 13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਜੌਨ ਪੀ. ਹਿਗਿੰਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਖਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਆਉਟਲੈਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ, ਹਿਗਿੰਸ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਪੂਰਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ "ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ" ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਝੂਠੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਪੂਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਦਵਾਈਆਂ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟੈਟਿਨ - ਦੇ "ਕੁਦਰਤੀ" ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ - ਜਿਸ ਨਾਲ ਢੁਕਵੇਂ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਰੀ ਦੌਰਾਨ, LDL-C (ਮਾੜੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ) ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ; ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਾਬਤ ਡਾਕਟਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਮੱਛੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸਿਫਾਰਸ਼

ਇਹ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਏ ਗਏ ਪੂਰਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਓਵਰ-ਦੀ-ਕਾਊਂਟਰ ਮੱਛੀ ਦਾ ਤੇਲ - ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਈਕੋਸੈਪੈਂਟੇਨੋਇਕ ਐਸਿਡ - ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਜੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਈਕੋਸੈਪੈਂਟਾ ਈਥਾਈਲ ਓਮੇਗਾ-3 ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ EPA ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ, ਉੱਚ-ਖੁਰਾਕ ਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਸਟੈਟਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ (GETTY IMAGES)

ਨੁਸਖ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਪੂਰਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ਉਹੀ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਓਵਰ-ਦੀ-ਕਾਊਂਟਰ ਮੱਛੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਪੂਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਲੋਇਡ-ਜੋਨਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਏ ਗਏ ਮੱਛੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਪੂਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਤੱਤ (EPA) ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਓਮੇਗਾ-3 ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਦਾ ਸਰੋਤ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਓਮੇਗਾ-3 ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਮੱਛੀ, ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ, ਅਲਸੀ ਦੇ ਬੀਜ, ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਰਗੇ ਭੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਸਿਡ ਚੀਆ ਬੀਜ, ਅਖਰੋਟ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਪਨੀਰ ਵਰਗੇ ਭੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

(ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨ, ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।)

