ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਇਹ ਦਵਾਈ, ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ

GLP-1 (ਗਲੂਕਾਗਨ ਵਰਗੀ ਪੇਪਟਾਇਡ-1) ਦਵਾਈਆਂ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

Published : April 18, 2026 at 1:05 PM IST

GLP1 DRUGS AND ERECTILE DYSFUNCTION: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, GLP-1 ਦਵਾਈਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੇਮਾਗਲੂਟਾਈਡ ਅਤੇ ਓਜ਼ੈਂਪਿਕ) ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ "ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਰਾਜਧਾਨੀ" ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, 2045 ਤੱਕ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 135 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਨਵੀਆਂ GLP-1 ਦਵਾਈਆਂ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਇਬੇਲਸਸ, ਮੌਂਜਾਰੋ ਅਤੇ ਵੇਗੋਵੀ - ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, GLP-1 (ਗਲੂਕਾਗਨ ਵਰਗੀ ਪੇਪਟਾਈਡ-1) ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ - ਜੋ ਕਿ ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ - ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਕਿਉਂ...

ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਖੋਜ

GLP-1 ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ - ਜੋ ਕਿ ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ - ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦ ਲੈਂਸੇਟ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਇਹ ਖੋਜ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਰੈਕਟਾਈਲ ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨ (ED) ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਸਬੰਧ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਭਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਾਹਰ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਜਿਨਸੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ GLP-1 ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਜਿਨਸੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। GLP-1 ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੋਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਕਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਮਾਹਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ GLP-1 ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਓਜ਼ੈਂਪਿਕ, ਵੇਗੋਵੀ, ਅਤੇ ਮੌਂਜਾਰੋ - ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਕਿੱਸੇ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ।

GLP-1 ਦਵਾਈਆਂ ਕੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ?

GLP-1 ਰੀਸੈਪਟਰ ਐਗੋਨਿਸਟ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਹਾਰਮੋਨਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੇ સ્ત્રાવ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਲਾਈਸੈਮਿਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਨਸੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਮਤ ਅਤੇ ਅਸੰਗਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਜਨਸੰਖਿਆ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਰੈਕਟਾਈਲ ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਹੈ।

ਇਰੈਕਟਾਈਲ ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦਾ ਜੋਖਮ

ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਰੈਕਟਾਈਲ ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨ (ED) - ਜਾਂ ਨਪੁੰਸਕਤਾ - ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 3.5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਦਰਅਸਲ, 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ, ED ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਰੈਕਟਾਈਲ ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੇਚੀਦਗੀ ਹੈ; ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਆਮ ਇਰੈਕਟਾਈਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ED ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਚਿੰਤਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਓਵਰਲੈਪ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ GLP-1 ਦਵਾਈਆਂ ਇਕੱਲੇ ED ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਡਰਲਾਈੰਗ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। GLP-1 ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ED ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖੋਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਹਨ?

ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2019 ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਿਹਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ...

  1. GLP-1 (ਗਲੂਕਾਗਨ ਵਰਗੀ ਪੇਪਟਾਇਡ-1) ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਲਗਭਗ 5,000 ਆਦਮੀ
  2. 5,524 ਲੋਕ DPP-4 ਇਨਿਹਿਬਟਰ (DPP-4i) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ—ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਦਵਾਈ

ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਰੈਕਟਾਈਲ ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ 63 ਸਾਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਔਸਤ BMI 32.8 ਸੀ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੋਟੇ ਸਨ।

GLP-1 ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋਖਮ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ

ਖੋਜਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ GLP-1 ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਤੀ 1,000 ਵਿਅਕਤੀ-ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਰੈਕਟਾਈਲ ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਦੇ 35 ਮਾਮਲੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ DPP4i ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਤੀ 1,000 ਵਿਅਕਤੀ-ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 28 ਮਾਮਲੇ ਸਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਅਵਧੀ ਵਿੱਚ, GLP-1 ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਰੈਕਟਾਈਲ ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜੋਖਮ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੁਝਾਨ ਇਕਸਾਰ ਸੀ, ਅੰਕੜਾਤਮਕ ਸਮਾਯੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਖੋਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਖੋਜ ਕਾਰਨਾਮਾ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਾਰਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

  1. ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ
  2. ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਪੱਧਰ
  3. ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨਾੜੀ ਨੁਕਸਾਨ

GLP-1 ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਇਲਾਜ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ; ਸਗੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਨਸੀ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਖੋਜਕਰਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਜੈਵਿਕ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਰੈਕਟਾਈਲ ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੇਤਰਤੀਬ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ GLP-1 (ਗਲੂਕਾਗਨ-ਵਰਗੇ ਪੇਪਟਾਇਡ-1) ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਜਿਨਸੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਹਨ।

GLP-1 (ਗਲੂਕਾਗਨ ਵਰਗੀ ਪੇਪਟਾਇਡ-1) ਦਵਾਈਆਂ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਸਬੂਤ ਇਰੈਕਟਾਈਲ ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਸਬੰਧ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਸੰਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸਿਹਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

(ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨ, ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।)

