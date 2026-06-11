ETV Bharat / health

Global Fatty Liver Day:ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੋ, ਕੀ ਹਨ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਬਚਾਅ

ਗਲੋਬਲ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਡੇਅ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਲੀਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।

Global Fatty Liver Day
Etv Bharat (ETV Bharat GFX)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 11, 2026 at 6:47 AM IST

|

Updated : June 11, 2026 at 7:04 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਗਲੋਬਲ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਡੇਅ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਲੀਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। PGIMER ਦੀ ਚਾਈਲਡ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾ. ਸਾਧਨਾ ਲਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫ਼ੈਟੀ ਲੀਵਰ (MAFLD) ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਗ਼ਲਤ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤਮੰਦ ਆਦਤਾਂ ਅਪਣਾ ਕੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗਲੋਬਲ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਡੇਅ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਸੁਝਾਅ (ETV Bharat)

ਕੀ ਹੈ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ?

ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ (Fatty Liver) ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਗਰ (ਲੀਵਰ) ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਬੀ (Fat) ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੀਵਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚਰਬੀ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੀਵਰ ਦੇ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?
ਡਾ. ਸਾਧਨਾ ਲਾਲ ਮੁਤਾਬਿਕ, "ਇਹ ਇੱਕ 'ਸਾਈਲੈਂਟ ਕਿਲਰ' ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੇ ਪੇਟ ਦਾ ਮੋਟਾਪਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਸ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।"



ਕੀ ਹਨ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦੇ ਕਾਰਨ?

ਡਾ. ਸਾਧਨਾ ਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਜਾਂ ਜਮਾਂਦਰੂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਮੋਟਾਪੇ ਅਤੇ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੇਰੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

Global Fatty Liver Day
ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ? (ETV Bharat info)



ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ?

ਡਾ. ਸਾਧਨਾ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅੰਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਟਾਈਪ-2 ਡਾਇਬਿਟੀਜ਼, ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।"



ਬਚਾਅ ਦੇ ਤਰੀਕੇ

ਡਾ. ਸਾਧਨਾ ਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲੋਂ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਕਟ ਬੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਘੰਟਾ ਬਾਹਰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।"



ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆ?

ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ (ਡਬਲਿਊਐਚਓ) ਮੁਤਾਬਕ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ, ਮੋਟਾਪਾ, ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਧ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਿਵਰ ਰੋਗ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਜਨ ਸਿਹਤ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ, ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਕਲੀਨਿਕਲ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਹੈਪੇਟੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਮੈਟਾ-ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 23,581 ਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ 2,903 ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 50 ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨ-ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਰੋਗ (ਐਨਏਐਫਐਲਡੀ) 38.6 ਫੀਸਦੀ ਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ 35.4 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Global Fatty Liver Day
ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦੇ ਲੱਛਣ (ETV Bharat info)



ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅੰਕੜੇ

ਪੀਜੀਆਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੈਂਟਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ 62% ਮੋਟੇ (Obese) ਬੱਚੇ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ-ਕੈਲੋਰੀ ਜੰਕ ਫੂਡ (ਪੀਜ਼ਾ, ਬਰਗਰ, ਪੈਕਡ ਸਨੈਕਸ), ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣਾ (ਸਕ੍ਰੀਨ ਟਾਈਮ) ਲੀਵਰ 'ਤੇ ਚਰਬੀ ਜੰਮਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 302 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਰੋਗ ਅਕਸਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲੱਛਣ ਦੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਗ ਸੋਜ, ਫਾਈਬਰੋਸਿਸ, ਸਿਰੋਸਿਸ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲਿਵਰ ਫੇਲੀਅਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ , ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਐਕਿਊਟ ਵਾਇਰਲ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ, ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਅਤੇ ਲਿਵਰ ਐਬਸੈਸ ਸਮੇਤ ਲਿਵਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 302 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ’ਤੇ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਲੀਵਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰੀ?

ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਲਿਵਰ ਐਂਡ ਬਿਲੀਅਰੀ ਸਾਇੰਸਜ਼ (PILBS) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੀ.ਆਈ.ਐਲ.ਬੀ.ਐਸ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਵੀਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਰੋਗ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਿਤ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਵਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਟੈਸਟ (ਐਲਐਫਟੀ), ਪੇਟ ਦਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਅਤੇ ਫਾਈਬ੍ਰੋਸਕੈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲਿਵਰ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰੋਸਿਸ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

Global Fatty Liver Day
ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁਣ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ (ETV Bharat)

ਗਲੋਬਲ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਡੇਅ ਦਾ ਮਹੱਤਵ

ਗਲੋਬਲ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਡੇਅ ਹਰ ਸਾਲ ਜੂਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੀਵਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ 'ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨ-ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਟੇਟੋਟਿਕ ਲੀਵਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼' (MASLD), ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਸਕਣ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਰਾਬ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਜੰਕ ਫੂਡ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਇਸ 'ਸਾਈਲੈਂਟ ਕਿਲਰ' ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਆਦਤਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Last Updated : June 11, 2026 at 7:04 AM IST

TAGGED:

FATTY LIVER PREVENTION
ਗਲੋਬਲ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਡੇਅ
ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਕਾਰਨ
ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਲੱਛਣ
GLOBAL FATTY LIVER DAY

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.