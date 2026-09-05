ਗਲਾਕੋਮਾ ਬਨਾਮ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ: ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ? ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਜਾਣੋ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਗਲਾਕੋਮਾ ਅਤੇ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਜਾਣੋ, ਅਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਇਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ...
Published : September 5, 2026 at 1:37 PM IST
GLAUCOMA VS CATARACTS : ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ, ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਾਕੋਮਾ ਅਤੇ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਗੰਭੀਰ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਨ; ਜੇਕਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਨ੍ਹੇਪਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਿਹਤ ਮਾਹਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਇਸਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ...
ਗਲਾਕੋਮਾ ਕੀ ਹੈ?
ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਲਾਕੋਮਾ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਾਕੋਮਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਅੰਨ੍ਹੇਪਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਅਕਸਰ "ਚੁੱਪ ਕਾਤਲ" ਜਾਂ ਨਜ਼ਰ ਦਾ "ਚੁੱਪ ਚੋਰ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ; ਗਲਾਕੋਮਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਟਿਕ ਨਰਵ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਗਲਾਕੋਮਾ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਾਕੋਮਾ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ, ਕੈਫੀਨ ਦੇ ਸੇਵਨ, ਅੱਖ ਦੇ ਡਰੇਨੇਜ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ, ਉਮਰ ਵਧਣ ਜਾਂ ਵਿਰਾਸਤ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗਲਾਕੋਮਾ ਦੇ ਲੱਛਣ
ਲੱਛਣ ਤੁਰੰਤ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦਲੇ ਧੱਬੇ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਫੈਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਧੱਬੇ ਪੈਰੀਫਿਰਲ ਵਿਜ਼ਨ (ਸਾਈਡ ਵਿਜ਼ਨ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉੱਚ ਇੰਟਰਾਓਕੂਲਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ (ਅੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਬਾਅ) ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਜਾਂ ਧੁੰਦਲੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ। ਜਦੋਂ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
- ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ
- ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਲਾਲੀ
- ਧੁੰਦਲੀ ਨਜ਼ਰ
- ਸਿਰ ਦਰਦ
- ਮਤਲੀ
- ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਲਟੀਆਂ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਨੇਤਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਲਾਜ: ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਓਨੀ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮਾਹਿਰ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਯਮਤ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਗਲਾਕੋਮਾ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਿਸਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
40 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਾਕੋਮਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਾਕੋਮਾ, ਉੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਬਾਅ, ਉੱਚ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਟੀਰੌਇਡ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸੱਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ, ਖਰਾਬ ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ, ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਮਾਇਓਪੀਆ, ਜਾਂ ਹਾਈਪਰੋਪੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ: ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਅੰਨ੍ਹੇਪਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਖ ਦੇ ਲੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਸਰਜਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ...
ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ
- ਗਲਾਕੋਮਾ
- ਸ਼ੂਗਰ
- ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ
- ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ
- ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ
- ਅੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਜ
- ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ
- ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਲਾਗ
ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ
- ਦੋਹਰਾ ਦੇਖਣਾ (ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਦੋ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ)
- ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਸ਼ਕਲ
- ਪੁਤਲੀ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲਵਾਈ
- ਧੁੰਦਲੀ ਨਜ਼ਰ
- ਰਾਤ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਜ਼ਰ
- ਘੱਟ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ
- ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲਵਾਈ ਜਾਂ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ
- ਭਰਵਾਂ ਦਾ ਅਣਇੱਛਤ ਮਰੋੜਨਾ
ਇਲਾਜ
ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਜਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਡਾਕਟਰ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
(ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਿਰਫ ਵਿਦਿਅਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।)