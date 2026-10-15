ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਮ ਸਿਹਤ ਸਲਾਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਦੀ? ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਆਪਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ

ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਮ ਸਿਹਤ ਸਲਾਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਦੀ? ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਆਪਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ
ਗੁਰਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਫਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
Published : October 15, 2026 at 1:17 PM IST
ਗੁਰਦੇ ਅਤੇ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਦੋਨੋ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਪਸਲੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੋ ਅੰਗ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੂਨ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬੇਕਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ, ਲੂਣ ਘੱਟ ਖਾਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਪੈਂਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਫਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋ ਇਹ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੌਸ਼ਕ ਤੱਤ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।- ਡਾ. ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਿਰਨ ਏ, ਨੈਫਰੋਲੋਜਿਸਟ
ਗੁਰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ?
ਸਿਹਤਮੰਦ ਗੁਰਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬੇਕਾਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਡੀਅਮ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਦੋ ਗੁਰਦੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੀ ਸਲਾਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।-ਡਾ. ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਿਰਨ ਏ, ਨੈਫਰੋਲੋਜਿਸਟ
ਕਿਹੜੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਆਪਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਨੁਕਸਾਨ?
- ਘੱਟ ਸੋਡੀਅਮ ਵਾਲਾ ਲੂਣ: ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਡੀਅਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੁਰਦੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਪਾਉਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਹਾਈਪਰਕੈਲੇਮੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੇਂਧਾ ਲੂਣ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਸ਼ੂਗਰ-ਫ੍ਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕੈਲੋਰੀ ਡ੍ਰਿੰਕਸ: ਸ਼ੂਗਰ-ਫ੍ਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਦੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਸੋਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਸ਼ੂਗਰ-ਫ੍ਰੀ ਅਤੇ ਗੈਸ ਵਾਲੇ ਡ੍ਰਿੰਕਸ ਵਿੱਚ ਸੁਆਦ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੋਡੀਅਮ ਕੰਪਾਊਂਡ, ਫਾਸਫੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਫਾਸਫੇਟ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
- ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਡਾਈਟ ਫੂਡ: ਨੂਡਲਸ, ਬਿਸਕੁਟ ਅਤੇ ਪੈਕਡ ਸਨੈਕਸ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਡੀਅਮ ਅਤੇ ਫਾਸਫੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਾਸਫੇਟ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਾਬੁਤ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਫਾਸਫੋਰਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਜ਼ਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ: ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਾਈਡ੍ਰੇਟ ਰਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸੋਜ ਅਤੇ ਓਵਰਲੋਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ
ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਨਾ ਖਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਕੈਲੋਰੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਿਰਨ ਏ, ਨੈਫਰੋਲੋਜਿਸਟ
ਮਰੀਜ਼ ਡਰ ਕਾਰਨ ਗਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਉਦਾਸ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਸੋਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਨ ਮਾਹਰ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖੁਰਾਕ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਵਿਵਹਾਰਕ, ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਖਰਚ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਖੁਰਾਕ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਡਾਇਲਸਿਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ?
- ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਮਾਹਿਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ।
- ਆਪਣੇ ਪੜਾਅ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ CKD, ਡਾਇਲਸਿਸ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਨ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਅਤੇ eGFR ਪੱਧਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲੈਬ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ।
- ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਫਾਸਫੋਰਸ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਈ ਪੱਧਰ ਦੇਖੋ।
- ਲੂਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਦ ਵਧਾਓ। ਲਸਣ, ਅਦਰਕ, ਨਿੰਬੂ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਇਮਲੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੜੀਆਂ-ਬੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲੂਣ ਦਾ ਸੇਵਨ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਸੁਆਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
- ਤਾਜ਼ਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ਦ ਛਿਪੇ ਹੋਏ ਪਦਾਰਥ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
- ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕੇਅਰ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਲਓ।
- ਇੱਕ ਫੂਡ ਡਾਇਰੀ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਮ ਪਲਾਨ ਦੀ। ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਲਈ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਲੋੜਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦਿਖਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾ ਵੱਲੋ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਲਓ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸਹੀ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ਅਤੇ ਲੈਬ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੁਰਾਕ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।-ਡਾ. ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਿਰਨ ਏ, ਨੈਫਰੋਲੋਜਿਸਟ
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