ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੂਣ ਜਾਂ ਫੈਟ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਟ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ 'Red Warning Label'
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ FSSAI ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ...
Published : August 31, 2026 at 3:26 PM IST
FSSAI ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਭੋਜਨਾਂ ਦੇ ਪੈਕਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਚਿਤਾਵਨੀ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਲੇਬਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਣ ਦੇ ਪੈਕੇਟਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ, ਲੂਣ ਜਾਂ ਫੈਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂਕਿ ਗ੍ਰਾਹਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਖਰੀਦਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ FSSAI ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਾਰਨਿੰਗ ਲੇਬਲ 'ਤੇ HIGH Fat, HIGH SUGAR, HIGH SALT ਅਤੇ HIGHLY SWEETENED BEVERAGE ਵਰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂਕਿ ਗ੍ਰਾਹਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੈਕਡ ਫੂਡ 'ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ FSSAI ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟਾਪੇ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
The Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) has taken regulatory enforcement action under the Food Safety and Standards Act, 2006, issuing Prohibition Orders against M/s Everest Food Products Private Limited and M/s Laljee Godhoo and Company #FSSAINotice #FSSAIAction pic.twitter.com/afIwTFCuHb— FSSAI (@fssaiindia) August 29, 2026
ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੌਲੀ ਗਤੀ 'ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
Obesity prevention starts with the small choices we make every day.— FSSAI (@fssaiindia) August 30, 2026
From reducing excess salt, sugar & oil to choosing nutritious foods and staying active, these simple, consistent habits can go a long way in supporting a healthier lifestyle.#StopObesity #EatRightIndia pic.twitter.com/39hwdVHh3R
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵਾਲੇ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਭਾਰਤੀ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਸਨੈਕਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਗ੍ਰਾਹਕ ਅਲਟ੍ਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਾਹਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
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