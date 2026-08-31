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ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੂਣ ਜਾਂ ਫੈਟ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਟ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ 'Red Warning Label'

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ FSSAI ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ...

RED WARNING LABELS ON PACKAGED FOOD
RED WARNING LABELS ON PACKAGED FOOD (Getty Image)
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By ETV Bharat Health Team

Published : August 31, 2026 at 3:26 PM IST

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FSSAI ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਭੋਜਨਾਂ ਦੇ ਪੈਕਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਚਿਤਾਵਨੀ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਲੇਬਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਣ ਦੇ ਪੈਕੇਟਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ, ਲੂਣ ਜਾਂ ਫੈਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂਕਿ ਗ੍ਰਾਹਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਖਰੀਦਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ FSSAI ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਾਰਨਿੰਗ ਲੇਬਲ 'ਤੇ HIGH Fat, HIGH SUGAR, HIGH SALT ਅਤੇ HIGHLY SWEETENED BEVERAGE ਵਰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂਕਿ ਗ੍ਰਾਹਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੈਕਡ ਫੂਡ 'ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ FSSAI ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟਾਪੇ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੌਲੀ ਗਤੀ 'ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵਾਲੇ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਭਾਰਤੀ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਸਨੈਕਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਗ੍ਰਾਹਕ ਅਲਟ੍ਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਾਹਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

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TAGGED:

FSSAI PROPOSAL ON PROCESSED FOOD
FSSAI ON PACKAGED FOOD
ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲੇਬਲ
FSSAI BANS EVEREST FOOD PRODUCTS
RED WARNING LABELS ON PACKAGED FOOD

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