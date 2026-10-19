FSSAI ਦੀ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ, ਪਨੀਰ ਸਮੇਤ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯਮ ਕੀਤੇ ਸਖ਼ਤ
FSSAI ਨੇ ਇੱਕ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਸਹੀਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Published : October 19, 2026 at 1:34 PM IST
FSSAI KHOA PANEER NORMS: FSSAI ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ FBOs (ਖੁਰਾਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖੋਆ, ਪਨੀਰ, ਮਾਸ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਵਰਗੀਆਂ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੌਰਾਨ ਕੰਟਰੋਲ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ, ਤਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲਿੰਗ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
FSSAI ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ
FSSAI ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸਹੀ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੈਅ ਤਾਪਮਾਨ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਪੈਂਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।"
FSSAI ਨੇ ਖੋਹਾ, ਪਨੀਰ, ਮਾਸ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਵਰਗੇ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। FBOs ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।-ਨਿਯਮਕ ਸੰਸਥਾ
ਫੂਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼, 2011 ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਸੋਰਸਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਤੱਕ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਤੈਅ ਤਾਪਮਾਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਠੰਢਾ ਰੱਖਣਾ, ਆਵਾਜਾਈ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਵਿਤਰਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
FSSAI ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
FSSAI ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖੁਰਾਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ
ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਪੈਕਿੰਗ, ਸਟੋਰੇਜ, ਆਵਾਜਾਈ, ਵਿਤਰਣ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਖੁਰਾਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਫ਼, ਢੱਕੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਾਫ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੇ, ਜੋ ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਫੂਡ-ਗ੍ਰੇਡ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚਿਤ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੋਰੀ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਵਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਫੂਡ-ਗ੍ਰੇਡ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖੁਰਾਕ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਦਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰੇਜ, ਲੋਡਿੰਗ, ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਧੂੜ, ਨਮੀ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ, ਭੌਤਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਪਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਟਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਵੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋ ਮੰਗੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇਨਵੌਇਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
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